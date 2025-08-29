Авторизация

Витрати Росії на війну вперше сягнули половини податкових доходів бюджету

Витрати Росії на війну вперше сягнули половини податкових доходів бюджету

 

За перший квартал 2025 року на військові потреби припало 50,1% доходів федерального бюджету РФ, на кінець другого кварталу - 48,2%.

Про це повідомив науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що воєнне навантаження на російський бюджет стрімко зростає починаючи з 2022 року, коли відповідна частка становила всього 24,4%, у 2023-му - 32,05%, у 2024-му - 39,05% (попередній пік - 45,4% був зафіксований у першому кварталі 2023-го).

Якщо враховувати обсяг дефіциту бюджету, то в такому разі частка оборонних видатків у загальних витратах значно нижча - за пів року Мінфін РФ зібрав 17,58 трлн руб, а витратив 21,28 трлн руб. Із цієї суми на війну припало 39,9% (у першому кварталі - 41,2%), що є рекордом новітньої історії, показники вищі навіть за рівні кінця СРСР (1990 рік - 29,4%).

За перше півріччя оборонні іидвтуи становили 8,48 трлн руб, що озеачає їх зростання на 31% у річному вибірі, або ж на 95% до рівня січня-червня 2023 року.

При цьому у російському законі про бюджет-2025 передбачено лише 13,5 трлн руб на "національну оборону" та 3,46 трлн руб на "нацбезпеку", однак замість планованих 8% ВВП фактичний рівень буде вищим, розповіло у серпні джерело в уряді РФ.

Водночас скорочувати оборонні видатки у 2026 році Кремль не планує навіть у разі завершення активної фази бойових дій, коли можливе зниження відбудеться не раніше 2027-го і не до довоєнних рівнів. Джерело: https://censor.net/n3571123
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

