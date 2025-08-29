Фінансові новини
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Росія змогла запустити термінал в Усть-Лузі після удару дронів: працює на третину потужності
17:32 29.08.2025 |
Російська енергетична компанія "Новатек" частково відновила перероблення газового конденсату на своєму комплексі в балтійському порту Усть-Луга. Про це з посиланням на джерела на ринку пише Reuters.
Роботи було припинено минулими вихідними через пожежу, що виникла після атаки українських безпілотників. За словами джерел агентства, одну з трьох установок комплексу було запущено на повну потужність 26 серпня.
Комплекс в Усть-Лузі має три переробні установки потужністю 3 млн тонн на рік кожна, приймає стабільний газовий конденсат з Сибіру та переробляє його на легкий і важкий лігроїн (моторне паливо), авіагас, мазут та газойль. Продукція з заводу постачається на експорт морським транспортом.
Атака безпілотників спровокувала пожежу на комплексі вранці 24 серпня, через що в неділю всі операції, включно з експортним навантаженням палива, було повністю припинено.
Ремонт двох інших пошкоджених блоків на комплексі "Новатек Усть-Луга", стверджують джерела, може тривати місяці.
За даними Новатеку, з січня до червня 2025 року комплекс переробив 4,2 млн тонн газового конденсату.
Це не перша успішна українська атака на комплекс Новатеку в Усть-Лузі. 21 січня 2024 року внаслідок удару дронів сталася масштабна пожежа. 24 січня він відновив роботу, але лише як перевалка конденсату на танкери.
Перероблення стабільного газового конденсату на заводі в Усть-Лузі Новатеку вдалося відновити лише в середині лютого.
