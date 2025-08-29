Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія змогла запустити термінал в Усть-Лузі після удару дронів: працює на третину потужності

 

Російська енергетична компанія "Новатек" частково відновила перероблення газового конденсату на своєму комплексі в балтійському порту Усть-Луга. Про це з посиланням на джерела на ринку пише Reuters.

Роботи було припинено минулими вихідними через пожежу, що виникла після атаки українських безпілотників. За словами джерел агентства, одну з трьох установок комплексу було запущено на повну потужність 26 серпня.

Комплекс в Усть-Лузі має три переробні установки потужністю 3 млн тонн на рік кожна, приймає стабільний газовий конденсат з Сибіру та переробляє його на легкий і важкий лігроїн (моторне паливо), авіагас, мазут та газойль. Продукція з заводу постачається на експорт морським транспортом.

Атака безпілотників спровокувала пожежу на комплексі вранці 24 серпня, через що в неділю всі операції, включно з експортним навантаженням палива, було повністю припинено.

Ремонт двох інших пошкоджених блоків на комплексі "Новатек Усть-Луга", стверджують джерела, може тривати місяці.

За даними Новатеку, з січня до червня 2025 року комплекс переробив 4,2 млн тонн газового конденсату.

Це не перша успішна українська атака на комплекс Новатеку в Усть-Лузі. 21 січня 2024 року внаслідок удару дронів сталася масштабна пожежа. 24 січня він відновив роботу, але лише як перевалка конденсату на танкери.

Перероблення стабільного газового конденсату на заводі в Усть-Лузі Новатеку вдалося відновити лише в середині лютого.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

