Індія збільшує закупівлі нафти в США, зменшуючи дефіцит торгового балансу
17:03 29.08.2025 |
Індійські нафтопереробні заводи (НПЗ) збільшили закупівлі сирої нафти в США цього місяця завдяки конкурентним цінам, повідомили торгові джерела Reuters. Цей крок може допомогти скоротити торговельний дефіцит країни зі Сполученими Штатами на тлі напруженості між двома країнами.
Провідний нНПЗ країни, Indian Oil Corp, придбав 5 млн барелів американської нафти West Texas Intermediate з постачанням у жовтні й листопаді через тендер, повідомили торговельні джерела.
Це сталося після того, як інший державний НПЗ, Bharat Petroleum Corp, придбав 2 млн барелів американської нафти WTI, тоді як приватний НПЗ Reliance Industries придбав 2 млн барелів сирої нафти WTI у Vitol, повідомили інші джерела.
Нафтопереробні заводи Індії, як і низка інших у країнах Азії, збільшили закупівлі після відкриття арбітражного вікна для постачання американської нафти до регіону. Водночас Індія перебуває під тиском з боку США - Вашингтон подвоїв митну ставку на індійський імпорт до 50%, мотивуючи це закупівлями російської нафти з боку Нью-Делі.
Зі слів джерел, європейські трейдери Gunvor і Equinor продали по 2 млн барелів кожен, тоді як Mercuria продала IOC 1 млн барелів.
