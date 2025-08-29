Фінансові новини
- 29.08.25
- 20:11
Доходи американців у липні зросли на 0,4%, витрати - на 0,5%
16:48 29.08.2025
Аналітики в середньому прогнозували підвищення доходів на 0,4%, витрат - на 0,5%, за даними Trading Economics.
Згідно з переглянутими даними, у червні витрати американців збільшилися на 0,4%. Раніше повідомлялося про їхнє зростання на 0,3%. Оцінка підйому доходів підтверджена на рівні 0,3%.
Індекс споживчих цін (індекс PCE) у липні збільшився на 0,2% відносно попереднього місяця і на 2,6% у річному вираженні, в обох випадках збігся з очікуваннями експертів. У червні індекс PCE зріс на 0,3% у щомісячному і на 2,6% у річному вираженні.
Індекс PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, у липні збільшився на 0,3% у щомісячному зіставленні та на 2,9% у річному. Обидва показники також виявилися на рівні прогнозів ринку. Місяцем раніше вони зросли на 0,3% і 2,8% відповідно.
Федеральна резервна система уважно відстежує динаміку індексу PCE Core під час оцінки ризиків інфляції.
На споживчі витрати припадає близько 70% економіки США.
