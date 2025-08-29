Авторизация

Другий російський регіон повідомив про повну відсутність бензину

 

У Ленінському районі Єврейської автономної області - віддаленому й малозаселеному регіоні Росії біля кордону з Китаєм - припинили продавати бензин для населення через гострий дефіцит. Керівник району Валерій Самков повідомив у Telegram, що продаж, імовірно, відновиться на наступному тижні.

Зараз бензин є тільки для спеціалізованої техніки та екстрених служб.

Влада регіону заявила, що дефіцит утворився через "порушення ритмічності постачання" і невиконання домовленостей між постачальниками та замовниками.

Джерело: Telegram

На початку тижня повністю закінчився бензин на окупованому росіянами острові Ітуруп в Тихому океані.

Далекий Схід РФ - дефіцитний регіон щодо бензину: його виробляється менше за внутрішнє споживання. В регіоні є лише два середні за потужністю нафтопереробні заводи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

