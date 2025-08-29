Фінансові новини
Другий російський регіон повідомив про повну відсутність бензину
16:15 29.08.2025 |
У Ленінському районі Єврейської автономної області - віддаленому й малозаселеному регіоні Росії біля кордону з Китаєм - припинили продавати бензин для населення через гострий дефіцит. Керівник району Валерій Самков повідомив у Telegram, що продаж, імовірно, відновиться на наступному тижні.
Зараз бензин є тільки для спеціалізованої техніки та екстрених служб.
Влада регіону заявила, що дефіцит утворився через "порушення ритмічності постачання" і невиконання домовленостей між постачальниками та замовниками.
Джерело: Telegram
На початку тижня повністю закінчився бензин на окупованому росіянами острові Ітуруп в Тихому океані.
Далекий Схід РФ - дефіцитний регіон щодо бензину: його виробляється менше за внутрішнє споживання. В регіоні є лише два середні за потужністю нафтопереробні заводи.
