- 29.08.25
- 16:38
Естонія думає над відновленням боліт з міркувань оборони
16:11 29.08.2025
В Естонії розмірковують над доцільністю відновити болота і торфовища, що існували в минулому, як природної перешкоди, що у разі потенційного вторгнення РФ допоможе стримати вороже військо.
Про це повідомляє Politico з посиланням на представників Міндовкілля Естонії, пише "Європейська правда".
В уряді Естонії почалась дискусія про доцільність відновлення раніше осушених боліт і торфовищ задля протидії змінам клімату, а також для посилення природних перешкод, що можуть стати в нагоді у разі нападу Росії.
"Можу підтвердити, що ми розпочали такі попередні обговорення з Міністерством оборони, та хотіли б включити ці заходи у проєкт відновлення довкілля", - сказав речник естонського Міністерства клімату у відповідь на запит видання. Він додав, що поки ці дискусії "на дуже ранньому етапі".
Естонія таким чином стала третьою країною ЄС, слідом за Польщею та Фінляндією, що розглядають такі кроки.
У природному стані болота "поглинають" вуглекислий газ, зменшують ризики посух та пожеж, а також є середовищем проживання багатьох видів тварин, птахів і комах. В умовах війни болота є ефективною природною перешкодою для ворожої армії, особливо важкої бронетехніки.
Естонія - одна з країн ЄС, які історично мали найбільші площі боліт, та одна з передовиків у політиці їхнього відновлення після того, як у минулому багато заболочених територій осушили задля сільського господарства.
Втім, перші кроки у цьому напрямку вже зіткнулися зі спротивом місцевих мешканців та стали на паузу.
Естонія, Латвія та Литва також почали розмови про те, як скоординовано включити свої болота в прикордонних районах у нову спільну оборонну лінію балтійських держав.
Фінляндія нещодавно завершила будівництво першої ділянки паркану вздовж 1340-кілометрового кордону з Росією.
