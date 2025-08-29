Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

19 країн Євросоюзу подали заявки на всі 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE

 

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що оборонний фонд SAFE на 150 млрд євро повністю "розписали" між 19 країнами Євросоюзу.

Програма SAFE (Security Action for Europe) - частина масштабного оборонного плану ЄС обсягом 800 мільярдів євро. Інструмент надає довгострокові кредити за конкурентними ставками країнам-членам для спільних закупівель критично важливого оборонного обладнання.

"SAFE забезпечує ті можливості, яких Європа потребує найбільше. Це спільні закупівлі, вони охоплюють протиповітряну та протиракетну оборону, кіберзахист - і, безумовно, дрони. Я дуже рада, що вже 19 держав-членів, зокрема й Латвія, подали заявки на підтримку через SAFE. Можу з приємністю оголосити, що ми повністю розписали всю суму - 150 мільярдів євро. Багато держав також заявили, що використають цей інструмент для підтримки української оборонної промисловості", - сказала фон дер Ляєн.

Високий попит на кредити відображає стурбованість європейських країн російською агресією та гібридними атаками. Як зазначила фон дер Ляєн, "Путін - хижак", а його режим роками атакував європейські суспільства кібератаками та іншими гібридними методами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,01 41,2967  0,01 0,03
EUR 48,1900  0,00 0,00 48,2200  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес