19 країн Євросоюзу подали заявки на всі 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що оборонний фонд SAFE на 150 млрд євро повністю "розписали" між 19 країнами Євросоюзу.

Програма SAFE (Security Action for Europe) - частина масштабного оборонного плану ЄС обсягом 800 мільярдів євро. Інструмент надає довгострокові кредити за конкурентними ставками країнам-членам для спільних закупівель критично важливого оборонного обладнання.

"SAFE забезпечує ті можливості, яких Європа потребує найбільше. Це спільні закупівлі, вони охоплюють протиповітряну та протиракетну оборону, кіберзахист - і, безумовно, дрони. Я дуже рада, що вже 19 держав-членів, зокрема й Латвія, подали заявки на підтримку через SAFE. Можу з приємністю оголосити, що ми повністю розписали всю суму - 150 мільярдів євро. Багато держав також заявили, що використають цей інструмент для підтримки української оборонної промисловості", - сказала фон дер Ляєн.

Високий попит на кредити відображає стурбованість європейських країн російською агресією та гібридними атаками. Як зазначила фон дер Ляєн, "Путін - хижак", а його режим роками атакував європейські суспільства кібератаками та іншими гібридними методами.