19 країн Євросоюзу подали заявки на всі 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE
16:05 29.08.2025
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що оборонний фонд SAFE на 150 млрд євро повністю "розписали" між 19 країнами Євросоюзу.
Програма SAFE (Security Action for Europe) - частина масштабного оборонного плану ЄС обсягом 800 мільярдів євро. Інструмент надає довгострокові кредити за конкурентними ставками країнам-членам для спільних закупівель критично важливого оборонного обладнання.
"SAFE забезпечує ті можливості, яких Європа потребує найбільше. Це спільні закупівлі, вони охоплюють протиповітряну та протиракетну оборону, кіберзахист - і, безумовно, дрони. Я дуже рада, що вже 19 держав-членів, зокрема й Латвія, подали заявки на підтримку через SAFE. Можу з приємністю оголосити, що ми повністю розписали всю суму - 150 мільярдів євро. Багато держав також заявили, що використають цей інструмент для підтримки української оборонної промисловості", - сказала фон дер Ляєн.
Високий попит на кредити відображає стурбованість європейських країн російською агресією та гібридними атаками. Як зазначила фон дер Ляєн, "Путін - хижак", а його режим роками атакував європейські суспільства кібератаками та іншими гібридними методами.
|Politico: у Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
|ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
