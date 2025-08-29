Рейтинг схвалення Трампа досяг рекордно низького рівня

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до нового мінімуму за його другий термін.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать дані останнього опитування Квінніпекського університету, які наводить The Hill.

У п'ятиденному опитуванні, яке завершилося в понеділок, 37% зареєстрованих виборців заявили, що схвалюють роботу президента, порівняно з 55%, які її не схвалюють. Ще 7% заявили, що не знають, як відповісти на запитання.

Рейтинг схвалення Трампа з негативним балансом у 18 пунктів став найнижчим, зафіксованим із січня 2021 року. Він також означає чисте падіння на 4 пункти з липня, коли його рейтинг становив 40% схвалення та 54% несхвалення (негативний баланс 14 пунктів).

Останнє опитування зафіксувало як найнижчий рейтинг схвалення Трампа за його другий термін, так і найвищий рейтинг несхвалення.

Попередній найнижчий рейтинг схвалення Трампа був зафіксований на початку червня, коли 38% схвалювали його, а 54% не схвалювали.

В останньому опитуванні 84% республіканців схвалюють те, як Трамп виконує свою роботу, тоді як 9% не схвалюють і 7% кажуть, що не знають або пропускають це питання.

Минулого місяця 90% республіканців схвалювали Трампа, тоді як 8% не схвалювали і 2% не знали або не відповідали.

Тим часом серед демократів 98% не схвалюють його у серпні, порівняно з 95% в липні.

Серед незалежних 58% не схвалюють президента США, 31% схвалюють, а 11% не знають або не відповідають. Минулого місяця 59% не схвалювали, 33% схвалювали, а 8% не відповідали.

Опитування було проведено 21-25 серпня серед 1220 зареєстрованих виборців і мало похибку 3,4 відсоткового пункту.

Нагадаємо, відносна більшість громадян США вважають, що їхня держава робить недостатньо для допомоги Україні.

Напередодні Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж для України ракет класу "повітря-земля" та супутнього обладнання на орієнтовну суму $825 млн.