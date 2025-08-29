Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рейтинг схвалення Трампа досяг рекордно низького рівня

 

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до нового мінімуму за його другий термін.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать дані останнього опитування Квінніпекського університету, які наводить The Hill.

У п'ятиденному опитуванні, яке завершилося в понеділок, 37% зареєстрованих виборців заявили, що схвалюють роботу президента, порівняно з 55%, які її не схвалюють. Ще 7% заявили, що не знають, як відповісти на запитання.

Рейтинг схвалення Трампа з негативним балансом у 18 пунктів став найнижчим, зафіксованим із січня 2021 року. Він також означає чисте падіння на 4 пункти з липня, коли його рейтинг становив 40% схвалення та 54% несхвалення (негативний баланс 14 пунктів).

Останнє опитування зафіксувало як найнижчий рейтинг схвалення Трампа за його другий термін, так і найвищий рейтинг несхвалення.

Попередній найнижчий рейтинг схвалення Трампа був зафіксований на початку червня, коли 38% схвалювали його, а 54% не схвалювали.

В останньому опитуванні 84% республіканців схвалюють те, як Трамп виконує свою роботу, тоді як 9% не схвалюють і 7% кажуть, що не знають або пропускають це питання.

Минулого місяця 90% республіканців схвалювали Трампа, тоді як 8% не схвалювали і 2% не знали або не відповідали.

Тим часом серед демократів 98% не схвалюють його у серпні, порівняно з 95% в липні.

Серед незалежних 58% не схвалюють президента США, 31% схвалюють, а 11% не знають або не відповідають. Минулого місяця 59% не схвалювали, 33% схвалювали, а 8% не відповідали.

Опитування було проведено 21-25 серпня серед 1220 зареєстрованих виборців і мало похибку 3,4 відсоткового пункту.

Нагадаємо, відносна більшість громадян США вважають, що їхня держава робить недостатньо для допомоги Україні.

Напередодні Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж для України ракет класу "повітря-земля" та супутнього обладнання на орієнтовну суму $825 млн.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,01 41,2967  0,01 0,03
EUR 48,1900  0,00 0,00 48,2200  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес