Німеччина, Франція та Іспанія в жовтні обговорять відновлення програми винищувача

Міністри оборони Німеччини, Франції та Іспанії зустрінуться в жовтні, щоб обговорити варіанти відновлення спільної програми створення винищувача FCAS.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Визнаючи, що проєкт постійно зіштовхується з перешкодами, Пісторіус сказав, що міністри визначать перешкоди та шляхи їх подолання, а потім представлять лідерам країн варіанти для прийняття остаточного рішення пізніше цього року.

"Ми всі об'єднаємося, і національні інтереси доведеться відкласти в сторону або одному, або іншому, або всім нам. Зрозуміло, що ми приречені на успіх, нам потрібен цей проєкт", - сказав Пісторіус журналістам в кулуарах зустрічі зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес у Берліні.

Варто зазначити, що Берлін звинувачує французьку промисловість у блокуванні наступного етапу розвитку програми FCAS, вартість якої оцінюється в понад 100 млрд євро, вимагаючи виключного керівництва проєктом.

За словами співрозмовників агентства в оборонній галузі, ці розбіжності можуть поставити під загрозу запуск другої фази, а саме розробку льотних демонстраторів, який спочатку був запланований на кінець цього року.

Пісторіус заявив, що рішення про запуск другої фази проєкту буде прийнято в четвертому кварталі.

На запитання про те, які варіанти є для повернення проєкту на правильний шлях до кінця року, він відповів: "Відповідь досить проста: укладені контракти повинні виконуватися. Якщо є бажання внести зміни, то це можливо тільки після нових переговорів між партнерами".

Він зазначив, що цей проєкт не допускає подальших затримок, а тому союзникам варто пришвидшитися зараз.

Роблес заявила, що Іспанія віддана проєкту FCAS.

"Це важливий і фундаментальний проєкт, який ми повинні активізувати, і ми повинні активізувати його якомога більше. Іспанія повністю віддана цьому проєкту, і ця програма повинна продовжуватися" - сказала вона.

Зазначимо, 27 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна та Франція домовилися про прийняття рішення щодо майбутнього франко-німецької програми винищувачів FCAS до кінця року.

Нагадаємо, у 2022 році країни досягли домовленості про початок наступного етапу розробки FCAS.

Німеччина категорично проти вимоги про 80% частки робіт французької компанії у проєкті. Конфлікт вийшов у публічну площину минулого місяця на Паризькому авіасалоні, де глава Airbus Defense and Space Міхаель Шоельхорн висловив жаль щодо того, що французька сторона намагається переглянути ретельно розроблені умови співпраці між партнерами з проєкту FCAS.

На тому ж заході генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп'є знову заявив про свої претензії на роль лідера, натякнувши, що французька компанія може діяти самостійно, якщо партнери не дійдуть згоди.