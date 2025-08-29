Фінансові новини
- |
- 29.08.25
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Велика Британія планує створити нову балістичну ракету менше ніж за рік
13:19 29.08.2025 |
У Міністерстві оборони Великої Британії анонсували проєкт NIGHTFALL нової оперативно-тактичної балістичної ракети з дальністю польоту понад 600 кілометрів. Про це йдеться в оголошенні у розділі Contracts Finder на офіційному урядовому сайті.
Згідно з документами, поки що відкритий етап "раннього залучення" пропозицій на розробку. Ракета має безпечно запускатися з мобільної платформи й уражати цілі, запрограмовані користувачем.
Серед умов до ракети є вимоги працездатності в складних фізичних умовах, вдень і вночі, в умовах складного електромагнітного середовища, в ситуації, коли сигнали від навігаційних супутників погіршуються чи зовсім зникають. Також ракета має бути стійкою до впливу РЕБ.
Крім того, дальність польоту ракети має становити понад 600 км, бойова частина має містити близько 300 кг вибухівки. Точність ураження цілі - в межах 5 метрів від визначених по GPS координатах.
Ракета має уражати ціль за 10 хвилин після запуску і летіти за квазібалістичною траєкторією. Вартість одної ракети заявлена на рівні 500 тисяч фунтів (понад 675 тисяч доларів США) без урахування бойової частини, пускової установки та витрат на розробку.
При цьому в Міноборони шукають технології, які можна зібрати протягом 9-12 місяців, щоб забезпечити щонайменше п'ять повністю укомплектованих одиниць для випробувань.
З урахуванням потенційного майбутнього контракту, виробництво має бути масштабованим для випуску щонайменше 10 одиниць на місяць з можливістю подальшого збільшення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: у Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
|ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Другий російський регіон повідомив про повну відсутність бензину
|Естонія думає над відновленням боліт з міркувань оборони
|19 країн Євросоюзу подали заявки на всі 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE
|Бельгія збільшить свій внесок в PURL на EUR100 млн до EUR1,1 млрд цього року
|Бельгія обіцяє подумати над можливим розміщенням військ в Україні
|Рейтинг схвалення Трампа досяг рекордно низького рівня
Бізнес
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo
|AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU
|NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
|NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай