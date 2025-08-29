Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія планує створити нову балістичну ракету менше ніж за рік

 

У Міністерстві оборони Великої Британії анонсували проєкт NIGHTFALL нової оперативно-тактичної балістичної ракети з дальністю польоту понад 600 кілометрів. Про це йдеться в оголошенні у розділі Contracts Finder на офіційному урядовому сайті.

Згідно з документами, поки що відкритий етап "раннього залучення" пропозицій на розробку. Ракета має безпечно запускатися з мобільної платформи й уражати цілі, запрограмовані користувачем.

Серед умов до ракети є вимоги працездатності в складних фізичних умовах, вдень і вночі, в умовах складного електромагнітного середовища, в ситуації, коли сигнали від навігаційних супутників погіршуються чи зовсім зникають. Також ракета має бути стійкою до впливу РЕБ.

Крім того, дальність польоту ракети має становити понад 600 км, бойова частина має містити близько 300 кг вибухівки. Точність ураження цілі - в межах 5 метрів від визначених по GPS координатах.

Ракета має уражати ціль за 10 хвилин після запуску і летіти за квазібалістичною траєкторією. Вартість одної ракети заявлена на рівні 500 тисяч фунтів (понад 675 тисяч доларів США) без урахування бойової частини, пускової установки та витрат на розробку.

При цьому в Міноборони шукають технології, які можна зібрати протягом 9-12 місяців, щоб забезпечити щонайменше п'ять повністю укомплектованих одиниць для випробувань.

З урахуванням потенційного майбутнього контракту, виробництво має бути масштабованим для випуску щонайменше 10 одиниць на місяць з можливістю подальшого збільшення.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Британія
 

