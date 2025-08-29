Фінансові новини
29.08.25
16:38
Фінляндія та Польща думають над відновленням боліт для захисту від танків РФ
13:06 29.08.2025
Фінляндія та Польща розглядають можливість зволоження висушених торфовищ для створення захисних бар'єрів проти потенційного наземного вторгнення Росії.
Про це йдеться у публікації France 24, пише "Європейська правда".
З моменту вторгнення російських танків в Україну в 2022 році європейські країни, що межують з Росією, посилили безпеку на своїх східних кордонах.
Фінляндія нещодавно завершила будівництво першої ділянки паркану вздовж 1340-кілометрового кордону з Росією і пильно стежить за збільшенням руху російських військ по той бік кордону.
Цього літа Польща додала захисні мінні поля до 20-кілометрової ділянки кордону з Росією та Білоруссю в рамках своєї розгалуженої програми розвитку оборонної інфраструктури "Східний щит".
Зараз члени НАТО звертаються до природного світу, щоб ще більше зміцнити свою оборону - шляхом відновлення торф'яних боліт.
Водно-болотні угіддя, де накопичується торф, складаються з губчастого, заболоченого ґрунту, який є непрохідним для танків. Зазвичай вони розташовані в прохолодних північних кліматичних зонах і розкидані по всій території північних і східних європейських країн, що межують з Росією та Білоруссю.
Міністерства оборони та охорони навколишнього середовища Фінляндії восени почнуть переговори про запуск пілотного проєкту з відновлення торфовищ.
У Польщі міністерство оборони зацікавлене у відновленні водно-болотних угідь уздовж східного кордону, і зараз тривають переговори між вченими та міністерствами оборони та охорони навколишнього середовища.
У червні німецький аналітичний центр з питань торфовищ, Greifswald Mire Centre, закликав ЄС створити фонд у розмірі до 500 млн євро для фінансування планування та відновлення вологості 100 тисяч гектарів землі.
"Природно вологі та відновлені торфовища є непрохідними для танків, що уповільнює переміщення військ і змушує їх рухатися прогнозованими коридорами, які легше захищати", - йдеться в заяві організації.
