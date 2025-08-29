У США скасували безмитний ліміт для посилок. Він діяв з 1938 року

У п'ятницю, 29 серпня, Сполучені Штати припинили дію правила "de minimis", що з 1938 року дозволяло імпортувати дешеві товари без мит.

"Це остаточна зміна", - сказав у четвер радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро, додавши, що будь-які ініціативи з відновлення пільги для надійних країн торговельних партнерів є "мертвими ще на старті".

Безмитний ліміт спочатку не призначався для комерційного імпорту і був встановлений на рівні $5, вказує Reuters, але у 2016 році ліміт (що на той час уже був $200) різко підвищили до $800. Цей крок призвів до вибухового зростання імпорту комерційних відправлень з закордонних онлайн-магазинів.

Якщо у 2014 році їхня кількість становила 140 млн, то у 2024-му - вже 1,36 млрд: приблизно по 4 млн посилок щодня.

Президент США Дональд Трамп назвав безмитний ліміт "великою аферою", заявляючи, що він іде "проти нашої країни, проти справді малого бізнесу", пише NPR.

Економісти прогнозують, що скасування правила de minimis стане масштабною зміною для американських споживачів, оскільки ціни на товари, придбані онлайн, подорожчають. CNBC наводить такі розрахунки: взуття з Китаю вартістю $30 подорожчає до $45 (збільшення на 51%), а професійний кухонний ніж з Японії вартістю $240 - до $298 (збільшення на 24%).

Крім того, можуть виникнути затримки у доставленні та тимчасова "недоступність" певних товарів, особливо напередодні святкового сезону.

Мері Лавлі, старша наукова співробітниця американського аналітичного центру "Інститут міжнародної економіки Петерсона", спрогнозувала, що "деякі люди просто купуватимуть менше".

Американський бізнес вітає скасування правила de minimis. Наприклад, текстильна асоціація NCTO назвала цей крок "історичною перемогою" для виробництва в США.

Водночас скасування ліміту призвело до того, що іноземні поштові служби, наприклад, Swiss Post, Japan Post, Пошта Індії, тимчасово призупинили більшість відправлень у США. Укрпошта й Нова пошта продовжують доставляти у США, але вартість послуги подорожчала.