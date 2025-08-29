Фінансові новини
- |
- 29.08.25
- |
- 11:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Москва стривожена: обсяги торгівлі з Пекіном обвалюються перед зустріччю Путіна та Сі
10:03 29.08.2025 |
Падіння російсько-китайської торгівлі викликає занепокоєння Москви перед самітом лідерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Росія зіткнулася з падінням обсягів торгівлі з Китаєм і прагне змінити цю тенденцію перед майбутнім самітом лідерів у північному портовому місті Тяньцзінь.
Так, за даними китайської митниці, у період з січня по липень 2025 року торгівля між країнами скоротилася на 8,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це падіння частково пояснюється природною корекцією після рекордного рівня торгівлі у 2024 році, проте у Москві спостерігають це з занепокоєнням.
Причини падіння торгівлі
Російський експорт нафти до Китаю скоротився майже на 20%, а імпорт з Китаю смартфонів, комп'ютерів і транспортних засобів - до 27-46% залежно від категорії товарів.
Водночас спостерігається зростання експорту з Росії алюмінію, міді та нікелю, а також збільшення імпорту дешевих товарів, що потребує спрощення митних процедур.
Сфери потенційного зростання
Російські чиновники розглядають розширення співпраці у сільському господарстві, енергетиці та транспортних проектах, зокрема трубопровід "Сила Сибіру-2".
Політичний контекст
Путін прагне використати саміт для зміцнення стратегічного партнерства та демонстрації протидії впливу США.
Аналітики зазначають, що Китай діє переважно у власних інтересах і залишається домінуючим гравцем у відносинах, а Росія залежна від підтримки Пекіна у економічній та військовій сферах.
Саміт має стати важливим етапом для відновлення двосторонньої торгівлі та зміцнення стратегічного співробітництва між Москвою та Пекіном, проте економічна та політична асиметрія залишається ключовим фактором у цих відносинах.
Що відомо про саміт
Володимир Путін та Сі Цзіньпін проведуть саміт у Китаї 31 серпня - 1 вересня 2025 року в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Це буде найбільша зустріч ШОС з моменту її заснування у 2001 році, на яку запрошено понад 20 світових лідерів, включаючи прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
|ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
|РФ атакувала «Кинджалами», «Іскандерами» та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У ЄС окреслили, в яких межах братимуть участь у гарантіях безпеки для України
|Москва стривожена: обсяги торгівлі з Пекіном обвалюються перед зустріччю Путіна та Сі
|Уряд Швеції пропонує скасувати заборону на видобуток урану в країні
|ЗМІ: ЄС планує фонд, що спростить передачу майже 200 млрд євро активів РФ для відбудови України
|Президент Португалії заявив, що Трамп діє як російський агент
|Директорка розвідки США розсекретила агента ЦРУ в Росії
Бізнес
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo
|AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU
|NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
|NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай
|Універсальна пам'ять UltraRAM за крок до виробництва: швидка як DRAM та зберігає дані тисячі років
|Google зобов'язує всіх розробників Android-додатків проходити верифікацію, навіть поза Play Store
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів