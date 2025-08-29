Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Москва стривожена: обсяги торгівлі з Пекіном обвалюються перед зустріччю Путіна та Сі

 

Падіння російсько-китайської торгівлі викликає занепокоєння Москви перед самітом лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія зіткнулася з падінням обсягів торгівлі з Китаєм і прагне змінити цю тенденцію перед майбутнім самітом лідерів у північному портовому місті Тяньцзінь.

Так, за даними китайської митниці, у період з січня по липень 2025 року торгівля між країнами скоротилася на 8,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це падіння частково пояснюється природною корекцією після рекордного рівня торгівлі у 2024 році, проте у Москві спостерігають це з занепокоєнням.

Причини падіння торгівлі

Російський експорт нафти до Китаю скоротився майже на 20%, а імпорт з Китаю смартфонів, комп'ютерів і транспортних засобів - до 27-46% залежно від категорії товарів.

Водночас спостерігається зростання експорту з Росії алюмінію, міді та нікелю, а також збільшення імпорту дешевих товарів, що потребує спрощення митних процедур.

Сфери потенційного зростання

Російські чиновники розглядають розширення співпраці у сільському господарстві, енергетиці та транспортних проектах, зокрема трубопровід "Сила Сибіру-2".

Політичний контекст

Путін прагне використати саміт для зміцнення стратегічного партнерства та демонстрації протидії впливу США.

Аналітики зазначають, що Китай діє переважно у власних інтересах і залишається домінуючим гравцем у відносинах, а Росія залежна від підтримки Пекіна у економічній та військовій сферах.

Саміт має стати важливим етапом для відновлення двосторонньої торгівлі та зміцнення стратегічного співробітництва між Москвою та Пекіном, проте економічна та політична асиметрія залишається ключовим фактором у цих відносинах.

Що відомо про саміт

Володимир Путін та Сі Цзіньпін проведуть саміт у Китаї 31 серпня - 1 вересня 2025 року в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Це буде найбільша зустріч ШОС з моменту її заснування у 2001 році, на яку запрошено понад 20 світових лідерів, включаючи прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, Китай
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

Бізнес