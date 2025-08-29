Авторизация

Уряд Швеції пропонує скасувати заборону на видобуток урану в країні

 

Уряд Швеції запропонував скасувати заборону на видобуток урану в країні, щоб зменшити потребу в імпорті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою уряду, опублікованою у четвер, ця зміна має набути чинності з 1 січня наступного року та означатиме, що поточну заборону на видобуток урану в країні, передбачену національним законодавством про охорону навколишнього середовища, має бути скасовано.

Зазначається, що Швеція має близько третини своєї електроенергії з атомної енергетики, але повністю покладається на імпортоване уранове паливо, зокрема з таких країн як Канада, Австралія та Казахстан.

Державна компанія Vattenfall AB також купувала російський уран в минулому, але ці поставки припинилися у 2022 році після вторгнення РФ в Україну.

У Швеції нині працюють шість атомних реакторів, і Vattenfall планує побудувати декілька нових блоків протягом наступного десятиліття, щоб задовольнити зростання попиту на електроенергію.
