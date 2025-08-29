Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент Португалії заявив, що Трамп діє як російський агент

 

Португальський президент Марселу Ребелу де Соуза заявив, що в контексті війни в Україні президент США Дональд Трамп діє як російський агент та сприяє Російській Федерації.

Про це повідомляє португальська громадська телерадіокомпанія RTP, повідомляє "Європейська правда".

Заява португальського лідера пролунали під час Літнього університету Соціал-демократичної партії (PSD), який відбувається у Каштелу-де-Віде, де президент з'явився несподівано. Участь Марселу була запланована, але у форматі відеоконференції.

На панелі під назвою "Відповіді президента" де Соуза виступив із промовою, у якій торкнувся міжнародної ситуації. У промові він назвав Дональда Трампа прикладом нового стилю політичного лідерства - більш емоційного та орієнтованого на безпосередній контакт із громадянами, без посередників, у світі, де баланс сил також змінився.

"І з однією особливою та складною річчю: головний лідер найбільшої наддержави світу, об'єктивно, є радянським, чи то пак російським агентом. Він функціонує як агент", - заявив португальський лідер, говорячи про дії президента США в контексті війни в Україні.

Президент Португалії підкреслив, що не йдеться про "союз, заснований на дружбі, економічній, ідеологічній чи доктринальній близькості. Я кажу, що з об'єктивної точки зору нове американське керівництво стратегічно сприяло Російській Федерації".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес