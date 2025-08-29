Фінансові новини
- 29.08.25
- 11:07
Президент Португалії заявив, що Трамп діє як російський агент
09:46 29.08.2025
Португальський президент Марселу Ребелу де Соуза заявив, що в контексті війни в Україні президент США Дональд Трамп діє як російський агент та сприяє Російській Федерації.
Про це повідомляє португальська громадська телерадіокомпанія RTP, повідомляє "Європейська правда".
Заява португальського лідера пролунали під час Літнього університету Соціал-демократичної партії (PSD), який відбувається у Каштелу-де-Віде, де президент з'явився несподівано. Участь Марселу була запланована, але у форматі відеоконференції.
На панелі під назвою "Відповіді президента" де Соуза виступив із промовою, у якій торкнувся міжнародної ситуації. У промові він назвав Дональда Трампа прикладом нового стилю політичного лідерства - більш емоційного та орієнтованого на безпосередній контакт із громадянами, без посередників, у світі, де баланс сил також змінився.
"І з однією особливою та складною річчю: головний лідер найбільшої наддержави світу, об'єктивно, є радянським, чи то пак російським агентом. Він функціонує як агент", - заявив португальський лідер, говорячи про дії президента США в контексті війни в Україні.
Президент Португалії підкреслив, що не йдеться про "союз, заснований на дружбі, економічній, ідеологічній чи доктринальній близькості. Я кажу, що з об'єктивної точки зору нове американське керівництво стратегічно сприяло Російській Федерації".
