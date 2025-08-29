Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Особисті дані мільйонів американців опинились під загрозою через DOGE

 

Департамент ефективності уряду (DOGE) адміністрації Трампа завантажив записи про соціальне забезпечення на вразливий хмарний сервер, поставивши під загрозу компрометацію особистої інформації мільйонів американців. Головний офіцер з даних Адміністрації соціального забезпечення Чарльз Боргес заявив, що інші високопосадовці агентства схвалили рішення у червні завантажити «живу копію інформації про соціальне забезпечення країни в хмарне середовище, яке оминає нагляд», попри те, що Боргес висловлював занепокоєння.

База даних, відома як Система цифрової ідентифікації, містить понад 450 мільйонів записів з усіма даними, поданими в рамках заявки на соціальне забезпечення, включно з іменем заявника, місцем народження, громадянством та номерами соціального забезпечення членів їхніх сімей, а також іншою чутливою особистою та фінансовою інформацією.

Боргес заявив, що члени DOGE, команди колишніх співробітників Ілона Маска, скопіювали базу даних на хмарний сервер агентства, розміщений на Amazon, «який, очевидно, не має незалежних засобів безпеки», таких як контроль того, хто отримує доступ до даних і як їх використовує. Відсутність засобів захисту порушила внутрішні засоби безпеки агентства та федеральні закони про конфіденційність

У скарзі зазначається, що будь-яка компрометація або несанкціонований доступ до бази даних матиме «катастрофічний вплив» на програму соціального забезпечення США. При найгіршому сценарії доведеться перевидати номери соціального забезпечення всім 450 мільйонам американців. Хоча федеральний судовий заборонний наказ у березні спочатку заблокував співробітникам DOGE доступ до національної бази даних записів соціального забезпечення, Верховний суд скасував наказ 6 червня, відкривши шлях для доступу DOGE.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес