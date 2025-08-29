Особисті дані мільйонів американців опинились під загрозою через DOGE

Департамент ефективності уряду (DOGE) адміністрації Трампа завантажив записи про соціальне забезпечення на вразливий хмарний сервер, поставивши під загрозу компрометацію особистої інформації мільйонів американців. Головний офіцер з даних Адміністрації соціального забезпечення Чарльз Боргес заявив, що інші високопосадовці агентства схвалили рішення у червні завантажити «живу копію інформації про соціальне забезпечення країни в хмарне середовище, яке оминає нагляд», попри те, що Боргес висловлював занепокоєння.

База даних, відома як Система цифрової ідентифікації, містить понад 450 мільйонів записів з усіма даними, поданими в рамках заявки на соціальне забезпечення, включно з іменем заявника, місцем народження, громадянством та номерами соціального забезпечення членів їхніх сімей, а також іншою чутливою особистою та фінансовою інформацією.

Боргес заявив, що члени DOGE, команди колишніх співробітників Ілона Маска, скопіювали базу даних на хмарний сервер агентства, розміщений на Amazon, «який, очевидно, не має незалежних засобів безпеки», таких як контроль того, хто отримує доступ до даних і як їх використовує. Відсутність засобів захисту порушила внутрішні засоби безпеки агентства та федеральні закони про конфіденційність

У скарзі зазначається, що будь-яка компрометація або несанкціонований доступ до бази даних матиме «катастрофічний вплив» на програму соціального забезпечення США. При найгіршому сценарії доведеться перевидати номери соціального забезпечення всім 450 мільйонам американців. Хоча федеральний судовий заборонний наказ у березні спочатку заблокував співробітникам DOGE доступ до національної бази даних записів соціального забезпечення, Верховний суд скасував наказ 6 червня, відкривши шлях для доступу DOGE.