НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські удари вдвічі скоротили обсяг експорту російської нафти з порту в Усть-Лузі - ЗМІ

 

Успішні удари українських дронів по нафтогазовій інфраструктурі РФ спричинили падіння удвічі обсягу експорту нафти з порту в Усть-Лузі на Балтійському морі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters із посиланням на власні обізнані джерела.

"Російський нафтовий експортний термінал Усть-Луга у вересні перекачуватиме 350 тис. барелів на день - близько половини своєї максимальної потужності - через пошкодження, завдані інфраструктурі трубопроводу ударами українських дронів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Росія вже розпочала усувати пошкодження, однак поки невідомо, скільки на це знадобиться часу. "Спад у обсягах Усть-Луги призведе до перенаправлення нафти до російських портів у Приморську та Новоросійську, що дозволить зменшити падіння експорту", - стверджує Reuters.

Reuters додає, що українські удари потенційно спроможні спричинити відчутні перебої із поставками російської нафти на експорт.

Нагадаємо: у серпні Україна успішно вразила перекачувальну станцію Унеча в Брянській області, яка відіграє важливу роль у доставці нафти до Усть-Луги. Українські удари також вплинули на експортні обсяги нафтопроводом "Дружба".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

