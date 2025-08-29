Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Польщі збудують перший у Європі малий модульний реактор BWRX-300

У Польщі збудують перший у Європі малий модульний реактор BWRX-300
 

Польські компанії Orlen і Synthos досягли угоди, що відкриває шлях для першої в Польщі атомної електростанції з малими модульними реакторами. Її збудують у місті Влоцлавек, повідомив Orlen у четвер, 28 серпня.

"Перша в Європі мала атомна електростанція BWRX-300 буде побудована в Польщі. Ми створюємо енергетичну систему майбутнього. У цьому полягає сенс рішення, ухваленого наглядовою радою Orlen Group, яка схвалила угоду", - заявив голова правління Orlen Іренеуш Фафара.

Для реалізації цього проєкту партнери створять спільну компанію OSGE, де будуть рівноправними власниками з частками по 50%.

Реактори BWRX-300 включені до корпоративної стратегії Orlen "Енергія завтрашнього дня починається сьогодні". Згідно з цим документом, до 2035 року компанія хоче мати щонайменше два малі реактори загальною потужністю 0,6 ГВт.

Це частина загальної стратегії Польщі, яка прагне стати менш залежною від вугілля та іншого викопного палива та скоротити шкідливі викиди в атмосферу.

Наприкінці 2023 року Польща схвалила плани з будівництва загалом 24 подібних малих реакторів у шести різних локаціях.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес