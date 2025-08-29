Фінансові новини
У Польщі збудують перший у Європі малий модульний реактор BWRX-300
23:20 28.08.2025 |
Польські компанії Orlen і Synthos досягли угоди, що відкриває шлях для першої в Польщі атомної електростанції з малими модульними реакторами. Її збудують у місті Влоцлавек, повідомив Orlen у четвер, 28 серпня.
"Перша в Європі мала атомна електростанція BWRX-300 буде побудована в Польщі. Ми створюємо енергетичну систему майбутнього. У цьому полягає сенс рішення, ухваленого наглядовою радою Orlen Group, яка схвалила угоду", - заявив голова правління Orlen Іренеуш Фафара.
Для реалізації цього проєкту партнери створять спільну компанію OSGE, де будуть рівноправними власниками з частками по 50%.
Реактори BWRX-300 включені до корпоративної стратегії Orlen "Енергія завтрашнього дня починається сьогодні". Згідно з цим документом, до 2035 року компанія хоче мати щонайменше два малі реактори загальною потужністю 0,6 ГВт.
Це частина загальної стратегії Польщі, яка прагне стати менш залежною від вугілля та іншого викопного палива та скоротити шкідливі викиди в атмосферу.
Наприкінці 2023 року Польща схвалила плани з будівництва загалом 24 подібних малих реакторів у шести різних локаціях.
