НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські країни розпочали відновлення санкцій проти Ірану через ядерну програму

 

Франція, Німеччина та Велика Британія запустили процес відновлення санкцій ООН проти Ірану через його ядерну програму.

Про це повідомляє Euronews.

Серед іншого, санкції передбачають замороження іранських активів за кордоном, припинення угоди про озброєння з Тегераном та покарання за будь-яке продовження програми балістичних ракет.

Відновлення санкцій займе 30 днів. Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії сподіваються, що цей процес може мотивувати Тегеран повернутися до переговорів із Міжнародним агентством з атомної енергії.

«Цей захід не сигналізує про кінець дипломатії: ми маємо намір максимально використати 30-денний період, який зараз відкривається, для початку діалогу з Іраном», - пояснив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав рішення європейців і заявив, що Вашингтон «залишається готовим до прямої взаємодії з Іраном».

Водночас глава МЗС Ірану Аббас Арагчі під час телефонної розмови зі своїми європейськими колегами назвав цей крок «невиправданим, незаконним і таким, що не має жодних правових підстав». Він пообіцяв, що Іран «у належний спосіб відреагує на цей незаконний та необґрунтований захід».

Що передувало?

У червні ізраїльська армія почала воєнну операцію проти ядерної програми Ірану, яку назвали «Повстання лева». Серед іншого, Ізраїль відзвітував про ліквідацію військового керівництва Ірану та вчених-ядерників. У відповідь Іран атакував Ізраїль десятками балістичних і крилатих ракет.

А в ніч проти 22 червня США атакували три ядерні об'єкти в Ірані - у Фордо, Натанзі та Ісфахані. У цій операції брали участь понад 125 літаків, включно із сімома малопомітними бомбардувальниками B-2 Spirit. Міністр оборони США Піт Гегсет пояснив, що ця атака не спрямована на зміну політичного режиму в країні, та закликав «сісти за стіл переговорів».

У відповідь 23 червня Іран завдав ракетного удару по військовій базі США Аль-Удейд у Катарі, яку вважають найбільшою американською базою на Близькому Сході. Стверджували, що використали таку саму кількість бомб, яку застосували й США.

Низка медіа стверджували, що США не змогли повністю знищити ядерну програму Ірану, а лише призвели до її кількамісячної затримки. Журналісти покликалися на засекречений звіт, підготовлений Розвідувальним управлінням оборони Пентагону. У Білому домі це відкидали.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі казав, що Іран може відновити збагачення урану вже за кілька місяців.

4 липня МАГАТЕ остаточно вивело своїх інспекторів з Ірану після того, як президент Ірану призупинив співпрацю з організацією.
За матеріалами: hromadske.ua
 

