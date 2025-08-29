Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Швеції пропонують заборонити телефонні продажі

 

Управління з захисту прав споживачів Швеції запропонувало уряду заборонити у країні телефонний маркетинг, посилаючись на те, що цей метод ведення бізнесу непопулярний серед шведів.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило у середу.

Шведське управління з захисту прав споживачів проаналізувало ситуацію з телефонним маркетингом на доручення уряду. Зʼясувалось, що шведи незадоволені такою практикою, а шість із десяти людей не приймають дзвінки від незнайомих номерів, аби уникнути телефонних продавців.

"У дослідженні ми бачимо, що люди пропускають важливі дзвінки, наприклад від медичних служб та поліції. Це нещастя для окремої людини і спричиняє додаткову роботу для різних суспільних дієвців", - сказала уповноважена із захисту прав споживачів Швеції Сесилія Тіселл.

У звіті "Телефонні продажі - небажаний, невідповідний і глибоко проблематичний метод ведення бізнесу" Управління пропонує узагалі заборонити телефонний маркетинг або дозволити його тільки для споживачів, які дали на це попередню згоду.

Там також вказано, що часто через телефонний маркетинг пропонуються потенційно небезпечні для людей товари й послуги - зокрема азартні ігри та мікрокредити.

Уряд Іспанії раніше почав розробляти ініціативу, яка зобовʼяже мобільних операторів блокувати дзвінки з ознаками спаму.

Ще раніше в іспанському уряді хотіли зобовʼязати компанії відповідати на дзвінки клієнтів на гарячі лінії протягом трьох хвилин.
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

Бізнес