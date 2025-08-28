Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина запускає другий LNG-термінал у Вільгельмсгафені

 

Німеччина 29 серпня офіційно розпочне комерційну експлуатацію свого другого термінала для приймання зрідженого природного газу в порту Вільгельмсгафен. Про це повідомив державний оператор Deutsche Energy Terminal (DET).

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Німеччина перейшла на глобальні постачання LNG морем, щоб замінити російський трубопровідний газ, від якого вона раніше залежала. Також Німеччина збільшила імпорт трубопровідного газу з Норвегії.

Перший LNG-термінал у Вільгельмсгафені збудували у листопаді 2022 року. Роботи вдалося виконати менше ніж за 200 днів - це безпрецедентні темпи для будівництва в Німеччині. Запрацював термінал через кілька місяців.

Новий термінал "Вільгельмсгафен-2" - це спеціальна плавуча установка Excelsior для зберігання та регазифікації. Він приймає зріджений газ, знову перетворює його на звичайний і подає до німецької газової мережі. Термінал успішно протестували у травні.

Керівник оператора термінала DET Пітер Ретген заявив, що стабільна робота допоможе забезпечити Німеччину газом та заповнити сховища перед наступною зимою.

У липні всі вільні потужності цього термінала з регазифікації на 2025-й та 2026 роки вже були розкуплені газовими компаніями.

Судно Excelsior належить американській компанії Excelerate Energy. Німецька Gasfin Services координуватиме всі процеси місцевого управління, а литовська KN Energies надасть послуги комерційного та технічного обслуговування.

У 2025 році термінал зможе постачати до мережі до 1,9 млрд кубометрів газу. Цього вистачить, щоб обігріти приблизно 1,5 млн сімей із чотирьох осіб, які мешкають у багатоквартирних будинках. До 2026-2027 років його потужність планують збільшити до 4,6 млрд кубометрів на рік.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес