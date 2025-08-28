Фінансові новини
28.08.25
19:12
RSS
мапа сайту
Німеччина запускає другий LNG-термінал у Вільгельмсгафені
16:46 28.08.2025 |
Німеччина 29 серпня офіційно розпочне комерційну експлуатацію свого другого термінала для приймання зрідженого природного газу в порту Вільгельмсгафен. Про це повідомив державний оператор Deutsche Energy Terminal (DET).
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Німеччина перейшла на глобальні постачання LNG морем, щоб замінити російський трубопровідний газ, від якого вона раніше залежала. Також Німеччина збільшила імпорт трубопровідного газу з Норвегії.
Перший LNG-термінал у Вільгельмсгафені збудували у листопаді 2022 року. Роботи вдалося виконати менше ніж за 200 днів - це безпрецедентні темпи для будівництва в Німеччині. Запрацював термінал через кілька місяців.
Новий термінал "Вільгельмсгафен-2" - це спеціальна плавуча установка Excelsior для зберігання та регазифікації. Він приймає зріджений газ, знову перетворює його на звичайний і подає до німецької газової мережі. Термінал успішно протестували у травні.
Керівник оператора термінала DET Пітер Ретген заявив, що стабільна робота допоможе забезпечити Німеччину газом та заповнити сховища перед наступною зимою.
У липні всі вільні потужності цього термінала з регазифікації на 2025-й та 2026 роки вже були розкуплені газовими компаніями.
Судно Excelsior належить американській компанії Excelerate Energy. Німецька Gasfin Services координуватиме всі процеси місцевого управління, а литовська KN Energies надасть послуги комерційного та технічного обслуговування.
У 2025 році термінал зможе постачати до мережі до 1,9 млрд кубометрів газу. Цього вистачить, щоб обігріти приблизно 1,5 млн сімей із чотирьох осіб, які мешкають у багатоквартирних будинках. До 2026-2027 років його потужність планують збільшити до 4,6 млрд кубометрів на рік.
