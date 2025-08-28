Фінансові новини
- 28.08.25
- 19:12
Reuters: Індія не знижує закупівлі нафти з РФ, а навпаки, збільшить їх на 10-20% у вересні
16:39 28.08.2025 |
Індійські нафтопереробні заводи збираються у вересні збільшити закупівлі російської нафти на 10-20% порівняно з серпнем, тобто на 150 000 - 300 000 барелів на добу, повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на трьох трейдерів.
Індія допоможе Росії позбутися надлишку нафти, який утворився після ударів України по нафтопереробних потужностях. Україна протягом останніх днів атакувала близько 10 російських НПЗ, вивівши з ладу до 17% їхніх потужностей або й більше, враховуючи сьогоднішні удари.
Без Індії Росії було б важко утримувати експорт на нинішньому рівні, що скоротило б нафтові доходи, які Кремль використовує для продовження війни проти України.
Найбільші покупці російської нафти в Індії - компанії Reliance та Nayara Energy.
У перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів російської нафти на день, як і в липні, але трохи нижче середнього показника 1,6 млн барелів на день за період січень-червень, повідомили аналітики Vortexa.
Ці обсяги становлять близько 1,5% світового постачання, що робить Індію найбільшим покупцем російської нафти морським шляхом. Вона покриває близько 40% потреб Індії у нафті. Великими покупцями російської нафти також є Китай і Туреччина.
