НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: Індія не знижує закупівлі нафти з РФ, а навпаки, збільшить їх на 10-20% у вересні

 

Індійські нафтопереробні заводи збираються у вересні збільшити закупівлі російської нафти на 10-20% порівняно з серпнем, тобто на 150 000 - 300 000 барелів на добу, повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на трьох трейдерів.

Індія допоможе Росії позбутися надлишку нафти, який утворився після ударів України по нафтопереробних потужностях. Україна протягом останніх днів атакувала близько 10 російських НПЗ, вивівши з ладу до 17% їхніх потужностей або й більше, враховуючи сьогоднішні удари.

Без Індії Росії було б важко утримувати експорт на нинішньому рівні, що скоротило б нафтові доходи, які Кремль використовує для продовження війни проти України.

Найбільші покупці російської нафти в Індії - компанії Reliance та Nayara Energy.

У перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів російської нафти на день, як і в липні, але трохи нижче середнього показника 1,6 млн барелів на день за період січень-червень, повідомили аналітики Vortexa.

Ці обсяги становлять близько 1,5% світового постачання, що робить Індію найбільшим покупцем російської нафти морським шляхом. Вона покриває близько 40% потреб Індії у нафті. Великими покупцями російської нафти також є Китай і Туреччина.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Індія, Росія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

