Найбільша оборонна компанія Швеції Saab представила свою першу ракету для знищення дронів

Найбільша оборонна компанія Швеції Saab представила свою першу ракету для знищення дронів

 

Шведська оборонна компанія Saab AB представила свою першу ракету для знищення безпілотних літальних апаратів.

Як уточнює Saab, ракета працює за принципом "вистрілив та забув", тобто самостійно летить до мети після пострілу.

Дальність польоту ракети становить п'ять кілометрів. Вона оснащена головкою самонаведення, яка вражає та знищує безпілотники чи рої безпілотників повітряним вибухом. Saab планує розпочати перші постачання ракет у 2026 році.

"Nimbrix - це наша відповідь на загрози з боку безпілотних літальних апаратів, які загострилися за останні кілька років. Вона економічно ефективна, що є критично важливим, враховуючи поширення безпілотних літальних апаратів на полі бою. Nimbrix використовує наш багаторічний досвід у протиповітряній обороні, а також гнучкий спосіб реагування на нові потреби", - каже Стефан Еберг, керівник бізнес-підрозділу ракетних систем Saab.

Ракета працює як наземна система та може експлуатуватися самостійно або як частина більшої системи протиповітряної оборони. Завдяки гнучким варіантам кріплення, що відповідають різним вимогам замовника, Nimbrix може бути встановлена на різних транспортних засобах або у фіксованих конфігураціях. Економічно ефективний характер ракети сприяє максимізації розгорнутої чисельності для забезпечення достатнього покриття протиповітряною обороною, додали у компанії.

Довідка

Saab - провідна оборонна та безпекова компанія Швеції, яка має 25 000 працівників, Saab проєктує, виробляє та обслуговує передові системи в галузях аеронавтики, озброєння, командування та управління, сенсорів і підводних систем. Штаб-квартира компанії розташована у Швеції, але веде бізнес по всьому світу та є частиною оборонного потенціалу кількох країн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Швеція
 

