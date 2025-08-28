Фінансові новини
- |
- 28.08.25
- |
- 19:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільша оборонна компанія Швеції Saab представила свою першу ракету для знищення дронів
15:52 28.08.2025 |
Шведська оборонна компанія Saab AB представила свою першу ракету для знищення безпілотних літальних апаратів.
Як уточнює Saab, ракета працює за принципом "вистрілив та забув", тобто самостійно летить до мети після пострілу.
Дальність польоту ракети становить п'ять кілометрів. Вона оснащена головкою самонаведення, яка вражає та знищує безпілотники чи рої безпілотників повітряним вибухом. Saab планує розпочати перші постачання ракет у 2026 році.
"Nimbrix - це наша відповідь на загрози з боку безпілотних літальних апаратів, які загострилися за останні кілька років. Вона економічно ефективна, що є критично важливим, враховуючи поширення безпілотних літальних апаратів на полі бою. Nimbrix використовує наш багаторічний досвід у протиповітряній обороні, а також гнучкий спосіб реагування на нові потреби", - каже Стефан Еберг, керівник бізнес-підрозділу ракетних систем Saab.
Ракета працює як наземна система та може експлуатуватися самостійно або як частина більшої системи протиповітряної оборони. Завдяки гнучким варіантам кріплення, що відповідають різним вимогам замовника, Nimbrix може бути встановлена на різних транспортних засобах або у фіксованих конфігураціях. Економічно ефективний характер ракети сприяє максимізації розгорнутої чисельності для забезпечення достатнього покриття протиповітряною обороною, додали у компанії.
Довідка
Saab - провідна оборонна та безпекова компанія Швеції, яка має 25 000 працівників, Saab проєктує, виробляє та обслуговує передові системи в галузях аеронавтики, озброєння, командування та управління, сенсорів і підводних систем. Штаб-квартира компанії розташована у Швеції, але веде бізнес по всьому світу та є частиною оборонного потенціалу кількох країн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ атакувала «Кинджалами», «Іскандерами» та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей
|Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Німеччина запускає другий LNG-термінал у Вільгельмсгафені
|Reuters: Індія не знижує закупівлі нафти з РФ, а навпаки, збільшить їх на 10-20% у вересні
|Умєров прибув до Туреччини, зустрівся з міністром оборони та главою МЗС
|Найбільша оборонна компанія Швеції Saab представила свою першу ракету для знищення дронів
|Найуспішніший суверенний фонд світу робить ставку на Європу, а не на США у найближчі 10 років
|Гарантії безпеки для України: ЄС розглядає введення миротворців третьої країни, - Politico
Бізнес
|NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
|NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай
|Універсальна пам'ять UltraRAM за крок до виробництва: швидка як DRAM та зберігає дані тисячі років
|Google зобов'язує всіх розробників Android-додатків проходити верифікацію, навіть поза Play Store
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп