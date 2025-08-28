Фінансові новини
- |
- 28.08.25
- |
- 19:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай вперше прийняв вантаж газу з підсанкційного заводу РФ
13:31 28.08.2025 |
Танкер із вантажем скрапленого природного газу (СПГ) з підсанкційного експортного терміналу в Росії вперше пришвартувався в китайському порту.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Судно Arctic Mulan, що перевозить газ із підсанкційного заводу Arctic LNG 2 на півночі Росії, у четвер зайшло в LNG-термінал Бейхай, свідчать дані відстеження руху суден Bloomberg.
Завод, який адміністрація президента США Джо Байдена внесла під санкції, почав торгувати паливом через так званий "тіньовий флот" торік, але жодне судно досі не заходило в імпортні термінали через побоювання покупців потрапити під американські обмеження.
Проєкт Arctic LNG 2, який очолює Novatek PJSC, є ключовим для планів Росії потроїти експорт ЗПГ до 2030 року і знайти нові ринки після різкого падіння продажів газу трубопроводами до традиційних покупців у Європі.
Окрім тиску на Індію через закупівлі російської нафти, США поки що не запроваджували більш жорстких заходів проти покупців російського СПГ, адже намагаються посприяти укладенню перемир'я в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що його особиста зустріч із Володимиром Путіним у серпні була "надзвичайно продуктивною".
Arctic Mulan завантажив партію СПГ з плавучого сховища на сході Росії ще на початку червня. Це паливо було доставлено туди із заводу Arctic LNG 2.
Минулого літа Arctic LNG 2 відвантажив вісім партій газу, однак у жовтні підприємство зупинило роботу через відсутність покупців і початок сезонного льодоутворення. Тоді судна змушені були відвантажувати паливо в сховища на території Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ атакувала «Кинджалами», «Іскандерами» та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей
|Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Німеччина запускає другий LNG-термінал у Вільгельмсгафені
|Reuters: Індія не знижує закупівлі нафти з РФ, а навпаки, збільшить їх на 10-20% у вересні
|Умєров прибув до Туреччини, зустрівся з міністром оборони та главою МЗС
|Найбільша оборонна компанія Швеції Saab представила свою першу ракету для знищення дронів
|Найуспішніший суверенний фонд світу робить ставку на Європу, а не на США у найближчі 10 років
|Гарантії безпеки для України: ЄС розглядає введення миротворців третьої країни, - Politico
Бізнес
|NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
|NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай
|Універсальна пам'ять UltraRAM за крок до виробництва: швидка як DRAM та зберігає дані тисячі років
|Google зобов'язує всіх розробників Android-додатків проходити верифікацію, навіть поза Play Store
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп