Китай вперше прийняв вантаж газу з підсанкційного заводу РФ

Танкер із вантажем скрапленого природного газу (СПГ) з підсанкційного експортного терміналу в Росії вперше пришвартувався в китайському порту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Судно Arctic Mulan, що перевозить газ із підсанкційного заводу Arctic LNG 2 на півночі Росії, у четвер зайшло в LNG-термінал Бейхай, свідчать дані відстеження руху суден Bloomberg.

Завод, який адміністрація президента США Джо Байдена внесла під санкції, почав торгувати паливом через так званий "тіньовий флот" торік, але жодне судно досі не заходило в імпортні термінали через побоювання покупців потрапити під американські обмеження.

Проєкт Arctic LNG 2, який очолює Novatek PJSC, є ключовим для планів Росії потроїти експорт ЗПГ до 2030 року і знайти нові ринки після різкого падіння продажів газу трубопроводами до традиційних покупців у Європі.

Окрім тиску на Індію через закупівлі російської нафти, США поки що не запроваджували більш жорстких заходів проти покупців російського СПГ, адже намагаються посприяти укладенню перемир'я в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що його особиста зустріч із Володимиром Путіним у серпні була "надзвичайно продуктивною".

Arctic Mulan завантажив партію СПГ з плавучого сховища на сході Росії ще на початку червня. Це паливо було доставлено туди із заводу Arctic LNG 2.

Минулого літа Arctic LNG 2 відвантажив вісім партій газу, однак у жовтні підприємство зупинило роботу через відсутність покупців і початок сезонного льодоутворення. Тоді судна змушені були відвантажувати паливо в сховища на території Росії.