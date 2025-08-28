ЗМІ: Британія, Франція та Німеччина запускають процес відновлення санкцій проти Ірану

Велика Британія, Франція та Німеччина розпочнуть процес поновлення санкцій ООН проти Ірану в Раді безпеки ООН у четвер, 28 серпня.

Про це Reuters заявили два європейські дипломати, пише "Європейська правда".

Три країни зустрілися з Іраном у вівторок, 27 серпня, щоб спробувати поновити дипломатичні переговори щодо ядерної програми, перш ніж у середині жовтня вони втратять можливість поновити санкції проти Тегерана, які були скасовані відповідно до ядерної угоди 2015 року з світовими державами.

Ці переговори не принесли достатньо конкретних зобов'язань з боку Ірану. Відтак за словами двох дипломатів, країни вирішили ініціювати так зване відновлення санкцій ООН через звинувачення Ірану в порушенні угоди 2015 року, яка мала на меті запобігти розробці Тегераном ядерної зброї, повідомили дипломати.

Міністри Великої Британії, Франції та Німеччини повідомили про своє рішення держсекретаря США Марко Рубіо, а в четвер, 28 серпня, передадуть листа до Радбезу ООН.

Вони сподіваються, що цей крок змусить Тегеран протягом 30 днів надати зобов'язання щодо своєї ядерної програми, які переконають їх відкласти конкретні дії.

Іран давно наполягає, що його програма є мирною, хоча він залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка збагачує уран на такому високому рівні (60%).

Європейські держави з роками дедалі більше скептично ставляться до Тегерана через безрезультатні переговори щодо його ядерної програми.