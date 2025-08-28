Авторизация

Мексика підніме мита на Китай після вимог США

 

Уряд Мексики планує підвищити мита на китайський імпорт, що має "захистити" національний бізнес від дешевих товарів і виконати давню вимогу президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Збільшення мит, які очікуються на імпорт автомобілів, текстилю та пластику, має убезпечити місцевих виробників від субсидованої китайської конкуренції, повідомили троє обізнаних джерел. За їхніми словами, підвищення мит може торкнутися й інших азіатських країн.

Хоча план потребує схвалення парламенту, партія президента Клаудії Шейнбаумта та її союзники мають дві третини голосів в обох палатах, тож серйозних змін з боку законодавців не очікується.

Адміністрація Трампа ще з початку року закликала мексиканських чиновників підвищити мита на китайський імпорт за прикладом США.

Після цього в Мексиці навіть заговорили про концепцію "Фортеці Північна Америка" - обмеження поставок із Китаю за одночасного посилення торговельних і виробничих зв'язків між США, Мексикою та Канадою. Міністр фінансів США Скотт Бессент висловив підтримку цій ідеї.

Країни також готуються до перегляду угоди про вільну торгівлю, укладеної під час першого терміну Трампа, вже до середини наступного року.

Тиск Вашингтона спрямований на зменшення потоку дешевих китайських товарів у країну, частина яких, за словами Трампа, зрештою потрапляє на ринок США.

Минулого місяця Трамп тимчасово відтермінував введення нових мит після телефонної розмови з Шейнбаум, давши більше часу для торговельних переговорів.

Водночас Мексика і США наближаються до укладення угоди щодо боротьби з наркоторгівлею та насильством.
За матеріалами: Економічна правда
 

