28.08.25
13:19
Туреччина презентувала систему ППО «Сталевий купол»
13:02 28.08.2025 |
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган офіційно представив нову інтегровану систему протиповітряної оборони Туреччини «Сталевий купол», назвавши її переломним етапом для національної безпеки та оборонної промисловості.
Про це повідомляє AP, передає Укрінформ.
«Ці системи є демонстрацією сили Туреччини. У сфері протиповітряної оборони ми відкриваємо нову еру для нашої країни», - сказав Ердоган у середу під час церемонії на виробничому майданчику оборонної компанії Aselsan в Анкарі.
За словами президента, останній етап проєкту включає 47 одиниць техніки загальною вартістю 460 мільйонів доларів, які, як він зазначив, «вселятимуть впевненість у наших союзників і страх у наших ворогів». Водночас уряд не уточнив, коли саме система буде повністю готова до експлуатації.
«Жодна країна, яка не може створити власні системи радіолокації та протиповітряної оборони, не може з упевненістю дивитися в майбутнє в умовах сучасних безпекових викликів, особливо в нашому регіоні», - заявив Ердоган.
Зазначається, що раніше Туреччина намагалася посилити свою протиповітряну оборону, придбавши у Росії в 2019 році ракетні системи ППО С-400. Цей крок призвів до виключення країни з програми створення винищувачів F-35 під керівництвом США, що стало поразкою для оборонних планів Анкари.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні минулого року Туреччина заявила про намір створити власну протиракетну систему під назвою "Сталевий купол", яка має об'єднати різні системи ППО, сенсори та озброєння в єдину мережу.
У вересні того року у Туреччині провели випробування системи SİPER - ключового елемента «Сталевого купола», що передбачає планування та координацію протиповітряної оборони.
