Військовий парад у Пекіні відвідають лідери 26 країн - МЗС

Організований китайською владою масштабний військовий парад у Пекіні з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни відвідають лідери 26-ти держав, зокрема, правителі Північної Кореї Кім Чен Ин та Росії Путін і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Про це на брифінгу повідомив помічник міністра закордонних справ КНР Хун Лей, передає кореспондент Укрінформу.

«На запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна 26 іноземних лідерів відвідають урочистості з нагоди 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японської агресії та закінчення Другої світової війни», - сказав Хун.

Серед гостей він першим назвав російського правителя Путіна, другим - північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

У заходах також візьмуть участь лідери та глави урядів Камбоджі, В'єтнаму, Лаосу, Індонезії, Малайзії, Монголії, Пакистану, Непалу, Мальдів, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Ірану, Республіки Конго, Зімбабве, Сербії, Словаччини, Куби та М'янми.

Фіцо та президент Сербії Александер Вучич, які були єдиними європейськими лідерами на параді перемоги в Москві 9 травня, так само вдвох будуть і на подібному дійстві в китайській столиці. Натомість ще один близький союзник китайського лідера в ЄС угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан проігнорує заходи в Пекіні, так само як він зробив і з московським парадом Путіна.

Серед гостей не буде прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, хоча він братиме участь у саміті глав країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який пройде напередодні параду, 31 серпня - 1 вересня в місті Тяньцзінь неподалік столиці Китаю.

На увагу заслуговує і приїзд до Китаю очільника Північної Кореї, який украй рідко залишає межі своєї країни. Попередній закордонний візит Кім здійснив у травні 2023 року до сусіднього російського Владивостока на зустріч із Путіним, на якій двоє диктаторів узгодили умови надання Пхеньяном військової допомоги Москві у війні проти України.

До Китаю Кім, із моменту приходу до влади в 2011 році, приїздив уже чотири рази, востаннє така поїздка і зустріч із Сі відбулася шість років тому, в 2019 році.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Китаю 3 вересня пройде масштабний військовий парад на честь 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та перемоги у Світовій антифашистській війні.

Через присутність на параді правителя Росії Путіна та можливу участь у церемонії російських військових посли європейських країн у Китаї обговорюють плани відмовитися від участі в заходах у Пекіні.