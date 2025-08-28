Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Lockheed Martin обговорює випуск ракет ATACMS та Hellfire разом із Rheinmetall у Німеччині

 

Американський оборонний підрядник Lockheed Martin веде переговори з німецькою компанією Rheinmetall щодо виробництва ракет, зокрема ATACMS та Hellfire, у Німеччині. Про це пише Defence Industry Europe із посиланням на WirtschaftsWoche.

"Ми вже активно обговорюємо додаткове виробництво, зокрема ракет ATACMS та Hellfire", - заявив керівник європейського відділення Lockheed Денніс Гьоге.

Він також додав, що можливе виробництво відбуватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюссі на півночі Німеччини. Крім того, Гьоге зазначив, що остаточний перелік ракет ще не визначено.

У квітні цього року дві компанії оголосили про плани розширити свою співпрацю після закінчення терміну дії меморандуму про взаєморозуміння 2024 року, згідно з яким Lockheed постачатиме ракетні та ракетні технології, а Rheinmetall вироблятиме та продаватиме ракети в Європі.

У Rheinmetall, яка цього року почала виробляти деталі фюзеляжу для винищувачів Lockheed F-35, відмовились коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, що Rheinmetall офіційно відкриває завод в Унтерлюссі. Як очікується, його потужність становитиме до 350 тисяч артилерійських снарядів на рік після повного введення в експлуатацію з 2027 року.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,0600  0,10 0,21 48,0900  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес