- 28.08.25
- 13:18
Lockheed Martin обговорює випуск ракет ATACMS та Hellfire разом із Rheinmetall у Німеччині
12:19 28.08.2025
Американський оборонний підрядник Lockheed Martin веде переговори з німецькою компанією Rheinmetall щодо виробництва ракет, зокрема ATACMS та Hellfire, у Німеччині. Про це пише Defence Industry Europe із посиланням на WirtschaftsWoche.
"Ми вже активно обговорюємо додаткове виробництво, зокрема ракет ATACMS та Hellfire", - заявив керівник європейського відділення Lockheed Денніс Гьоге.
Він також додав, що можливе виробництво відбуватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюссі на півночі Німеччини. Крім того, Гьоге зазначив, що остаточний перелік ракет ще не визначено.
У квітні цього року дві компанії оголосили про плани розширити свою співпрацю після закінчення терміну дії меморандуму про взаєморозуміння 2024 року, згідно з яким Lockheed постачатиме ракетні та ракетні технології, а Rheinmetall вироблятиме та продаватиме ракети в Європі.
У Rheinmetall, яка цього року почала виробляти деталі фюзеляжу для винищувачів Lockheed F-35, відмовились коментувати цю інформацію.
Нагадаємо, що Rheinmetall офіційно відкриває завод в Унтерлюссі. Як очікується, його потужність становитиме до 350 тисяч артилерійських снарядів на рік після повного введення в експлуатацію з 2027 року.
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
