Rheinmetall хоче вийти на новий ринок: розглядає купівлю корабелень Lürssen

 

Німецька військова компанія Rheinmetall розглядає вихід на ринок кораблебудування та вивчає можливість придбання компанії Naval Vessels Lürssen (NVL). Про це першою повідомила німецька газета Bild із посиланням на галузеві джерела, згодом інформацію підтвердили й інші медіа.

Очікується, що наглядова рада Rheinmetall у найближчі тижні розгляне цей проєкт.

Угода поки що гарантована, остаточне рішення має ухвалити родина Люрссен, яка володіє компанією.

Сім'я планує продати свої військові корабельні в Гамбурзі, Вільгельмсгафені та Волгасті, щоб зосередитися на бізнесі з виробництва яхт.

Торік NVL отримала близько одного мільярда євро виторгу та, поряд із Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), вважається провідним німецьким виробником кораблів для флоту.

Наразі NVL спільно з нідерландською корабельнею Damen будує для Бундесверу фрегат F126. Це багатомільярдний проєкт, який, утім, затримується через проблеми з електронними системами.

Можливе злиття може мати й політичну підтримку. У Берліні вважають, що консолідація галузі є вигідною, оскільки нині на ринку діють кілька німецьких виробників - TKMS, NVL та German Naval Yards - які конкурують між собою. Великий об'єднаний концерн спростив би для уряду процес закупівель і забезпечив би уніфікацію систем.

Якщо Rheinmetall вдасться реалізувати придбання NVL, компанія ще більше зміцнить позиції як ключовий гравець європейської оборонної індустрії.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,0600  0,10 0,21 48,0900  0,11 0,22

