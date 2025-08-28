Фінансові новини
- 28.08.25
- 13:18
- RSS
У Туреччині затримали керівництво ВПК у справі про можливе військове шпигунство
11:43 28.08.2025 |
У Туреччині затримали власника і генерального директора оборонно-будівельного конгломерату в рамках розслідування військового шпигунства.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву прокуратури Стамбула, передає "Європейська правда".
Прокуратура повідомила, що двоє чоловіків - власник компанії Assan Group Емін Онер і генеральний директор Гуркан Окумус - затримані за підозрою у військовому шпигунстві та приналежності до мережі американського духовного лідера Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту в 2016 році.
Обшуки в їхніх будинках і офісах тривають, а 10 компаній, що входять до складу Assan Group, передані під управління Фонду страхування вкладів (TMSF).
Як зазначається, Окумус є колишнім головою TUBITAK SAGE, державного оборонного науково-дослідного інституту, який розробляє боєприпаси та ракетні системи.
Assan, заснована в 1989 році, працює в сферах оборони, будівництва, логістики та енергетики, а в останні роки розширила свою діяльність на виробництво артилерійських боєприпасів та компонентів для дронів.
"Розслідування триває в декількох напрямках", - повідомила турецька прокуратура.
Як відомо, влада Туреччини обвинувачує FETÖ ("Терористична організація Фетхуллахіста") та її лідера Фетхуллаха Гюлена, котрий перебував у добровільному вигнанні у США, в організації путчу 15 липня 2016 року. У жовтні Гюлен помер у США на 83-му році життя.
Турецька влада вважає, що військовий переворот надихнув Гюлен, а організувала - середня ланка турецької армії. Тоді військові захоплювали бойові літаки, вертольоти й танки та намагалися взяти під контроль ключові державні установи. Загинули близько 250 людей, сотні - дістали поранення.
Прокуратура Туреччини вимагала для ісламського проповідника покарання у вигляді 3623 довічних ув'язнень.
У травні прокуратура Туреччини видала ордери на арешт 63 чинних військовослужбовців за можливі зв'язки з угрупованням FETÖ.
