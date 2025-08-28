Авторизация

Більшість американців за жорсткі санкції проти «друзів» Кремля – Reuters

 

Більшість американців підтримують ідею санкцій проти країн, що торгують із Росією, аби змусити Москву припинити війну проти України.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Опитування показало: 62% респондентів виступають за санкції проти торгових партнерів Росії. Цю стратегію частково застосовує президент США Дональд Трамп і погрожує розширити її, включивши Китай.

Останні тижні Трамп вів активну дипломатію, зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці, однак поки не зумів зупинити війну, хоча обіцяв зробити це в перший день на посаді.

У спробі припинити бойові дії Трамп уже запровадив вторинні санкції проти Індії за продовження закупівель російської нафти - головного джерела фінансування Кремля.

Президент США також пригрозив ввести високі мита проти Китаю (найбільшого покупця російської нафти), Туреччини, ОАЕ та інших країн, що ведуть торгівлю з Москвою, щоб посилити тиск на Кремль і змусити його погодитися на припинення вогню.

Згідно з опитуванням, 76% республіканців Трампа підтримують санкції проти партнерів Росії, так само як і більшість демократів - 58%.

Опитування Reuters/Ipsos охопило 1 022 дорослих американців по всій країні. Похибка становила ±3 процентні пункти для всіх респондентів і ±6 пунктів для республіканців та демократів окремо.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

