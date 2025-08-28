Туреччина інвестує $1,5 млрд у розширення виробництва зброї

Турецька компанія оборонної електроніки Aselsan планує більш ніж подвоїти свої виробничі потужності завдяки інвестиції в 1,5 мільярда доларів в нову технологічну базу Огулбей (Ogulbey), оголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу, 27 серпня.

"Технологічна база Огулбей стане одним із найсучасніших центрів оборонних технологій у регіоні", - заявив Ердоган під час церемонії закладання фундаменту. Перша фаза проєкту має бути введена в експлуатацію в середині 2026 року. За його словами, це буде найбільша єдина інвестиція в оборонну промисловість Туреччини та найбільший інтегрований центр протиповітряної оборони в Європі.

Під час церемонії також повідомили, що Aselsan поставила компоненти для багатошарової системи протиповітряної оборони Туреччини "Сталевий купол" (Steel Dome).

Туреччина, член НАТО, вперше анонсувала плани створення системи Steel Dome у липні 2024 року, прагнучи розробити протиповітряну оборону, подібну до ізраїльської системи "Залізний купол" (Iron Dome). Останніми роками країна значно скоротила залежність від іноземних постачальників оборонного обладнання, ставши провідним виробником бойових дронів на світовому ринку, вказує Reuters.