Президент Аргентини змушений рятуватися втечею: його авто атакував натовп

 

Президент Аргентини Хав'єр Мілей був евакуйований із передвиборчого заходу після того, як протестувальники закидали його автомобіль камінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався 27 серпня 2025 року під час кампанії перед парламентськими виборами 7 вересня.

Мілей перебував у автомобілі разом зі своєю сестрою Каріною, міністром Хосе Луїсом Еспертом та іншими кандидатами від партії "La Libertad Avanza". Під час нападу президент нахилився, щоб уникнути потрапляння предметів, і був швидко евакуйований у чорному мікроавтобусі.

За словами речника президента Мануеля Адорні, ніхто з охорони чи членів делегації не постраждав.

Атака, ймовірно, була організована пероністами, опозиційними активістами, які закидали автомобіль камінням, гілками та яйцями. В результаті інциденту було затримано двох осіб. Одного з них залишили під вартою за напад на представника влади, а ось іншого відпустили.



Цей напад стався на тлі корупційного скандалу, в якому фігурує сестра президента, Каріна Мілей.

Влада звинувачує її у отриманні хабарів від фармацевтичних компаній через Національну агенцію з питань інвалідності (ANDIS). Президент категорично заперечує ці звинувачення, називаючи їх брехнею, і обіцяє притягнути винних до відповідальності.
За матеріалами: РБК-Україна
 

