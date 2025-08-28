Фінансові новини
- |
- 28.08.25
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Аргентини змушений рятуватися втечею: його авто атакував натовп
09:32 28.08.2025 |
Президент Аргентини Хав'єр Мілей був евакуйований із передвиборчого заходу після того, як протестувальники закидали його автомобіль камінням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Інцидент стався 27 серпня 2025 року під час кампанії перед парламентськими виборами 7 вересня.
Мілей перебував у автомобілі разом зі своєю сестрою Каріною, міністром Хосе Луїсом Еспертом та іншими кандидатами від партії "La Libertad Avanza". Під час нападу президент нахилився, щоб уникнути потрапляння предметів, і був швидко евакуйований у чорному мікроавтобусі.
За словами речника президента Мануеля Адорні, ніхто з охорони чи членів делегації не постраждав.
Атака, ймовірно, була організована пероністами, опозиційними активістами, які закидали автомобіль камінням, гілками та яйцями. В результаті інциденту було затримано двох осіб. Одного з них залишили під вартою за напад на представника влади, а ось іншого відпустили.
Цей напад стався на тлі корупційного скандалу, в якому фігурує сестра президента, Каріна Мілей.
Влада звинувачує її у отриманні хабарів від фармацевтичних компаній через Національну агенцію з питань інвалідності (ANDIS). Президент категорично заперечує ці звинувачення, називаючи їх брехнею, і обіцяє притягнути винних до відповідальності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Мексика підніме мита на Китай після вимог США
|Туреччина презентувала систему ППО «Сталевий купол»
|В Орбана підтвердили, що заборонили в'їзд етнічному угорцю «Мадяру» за удари по «Дружбі»
|Військовий парад у Пекіні відвідають лідери 26 країн - МЗС
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Південна Корея заборонила смартфони у початковій і середній школі
Бізнес
|Google зобов'язує всіх розробників Android-додатків проходити верифікацію, навіть поза Play Store
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
|Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин