Фінансові новини
- |
- 28.08.25
- |
- 13:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Rheinmetall побудує у Румунії пороховий завод
09:26 28.08.2025 |
Румунія і німецький концерн Rheinmetall домовились побудувати завод з виробництва пороху для боєприпасів у місті Вікторія в центральній частині країни.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство економіки Румунії.
Рамкову домовленість про будівництво порохового заводу в середу підписав у Берліні міністр економіки Румунії Раду Міруца у присутності гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера.
"Сьогоднішня церемонія відбулася після кількох тижнів інтенсивних дискусій і переговорів, серйозної роботи, з повагою до партнерів, але з твердістю у захисті інтересів Румунії", - зазначає Мінекономіки Румунії.
За даними відомства, у будівництво заводу, яке почнеться у 2026 році й триватиме три роки, будуть інвестовані 535 мільйонів євро. Він також забезпечить створення 700 нових робочих місць.
Передбачається, що завод забезпечуватиме порохом як Румунію, так і інші держави.
У травні стало відомо, що уряд Латвії веде переговори з Rheinmetall щодо виробництва оборонного обладнання всередині країни.
А нещодавно писали, що у німецькому місті Веце оборонний підрядник Rheinmetall побудував завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Мексика підніме мита на Китай після вимог США
|Туреччина презентувала систему ППО «Сталевий купол»
|В Орбана підтвердили, що заборонили в'їзд етнічному угорцю «Мадяру» за удари по «Дружбі»
|Військовий парад у Пекіні відвідають лідери 26 країн - МЗС
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Південна Корея заборонила смартфони у початковій і середній школі
Бізнес
|Google зобов'язує всіх розробників Android-додатків проходити верифікацію, навіть поза Play Store
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
|Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин