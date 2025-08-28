Rheinmetall побудує у Румунії пороховий завод

Румунія і німецький концерн Rheinmetall домовились побудувати завод з виробництва пороху для боєприпасів у місті Вікторія в центральній частині країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство економіки Румунії.

Рамкову домовленість про будівництво порохового заводу в середу підписав у Берліні міністр економіки Румунії Раду Міруца у присутності гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера.

"Сьогоднішня церемонія відбулася після кількох тижнів інтенсивних дискусій і переговорів, серйозної роботи, з повагою до партнерів, але з твердістю у захисті інтересів Румунії", - зазначає Мінекономіки Румунії.

За даними відомства, у будівництво заводу, яке почнеться у 2026 році й триватиме три роки, будуть інвестовані 535 мільйонів євро. Він також забезпечить створення 700 нових робочих місць.

Передбачається, що завод забезпечуватиме порохом як Румунію, так і інші держави.

У травні стало відомо, що уряд Латвії веде переговори з Rheinmetall щодо виробництва оборонного обладнання всередині країни.

А нещодавно писали, що у німецькому місті Веце оборонний підрядник Rheinmetall побудував завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35.