Індія втратить через мита Трампа вдвічі більше, ніж зекономила на нафті з Росії – Reuters

Індія заощадила мільярди доларів, збільшивши імпорт російської нафти за зниженими цінами після вторгнення РФ в Україну. Однак 50%-ве мито США, яке набуло чинності 27 серпня, швидко зведе ці досягнення нанівець, пише Reuters.

За підрахунками аналітиків Global Trade Research Initiative (GTRI) із Нью-Делі, за три з половиною роки Індія заощадила загалом близько $17 млрд шляхом збільшення імпорту нафти з Росії.

Водночас додаткові мита США через закупівлю Індією російської нафти можуть скоротити експорт більш ніж на 40%, або майже на $37 млрд, лише за квітень-березень цього фінансового року.

Індійські експортери, які постраждали від тарифу в 50% Дональда Трампа, кажуть, що не зможуть вижити без державної підтримки, повідомляє Bloomberg.

Мита роблять індійські товари неконкурентоспроможними на ринку США. Промислові групи наполягають на заходах стимулювання, включно з дешевшими кредитами, субсидіями на заробітну плату та податковими пільгами, щоб пом'якшити удар.

Вони попереджають: без такої допомоги виробництво зупиниться, робітники можуть бути звільнені, а Індія ризикує поступитися своєю важко завойованою часткою ринку конкурентам.

США є найбільшим ринком збуту індійського експорту. 2024 року Індія експортувала у Штати товари на суму $87,4 млрд - приблизно п'яту частину від загального обсягу експорту товарів за рік.

За словами Ісрара Ахмеда, керівного директора Farida Shoes Pvt., покупці вже переносять замовлення до Бангладеш, В'єтнаму та Камбоджі, де тарифи коливаються на рівні 20%. За його оцінками, експорт взуття до США цього року може впасти на 90%.

Виробники одягу оцінюють збитки приблизно в $3 млрд. Щоб впоратися із ситуацією, індійські компанії переносять виробництво на іноземні підприємства, наприклад у Бангладеш і Камбоджу, щоб зберегти клієнтів та уникнути високих мит.

Тарифи торкнулися понад 55% товарів, що постачаються з Індії до США, і найбільше вдарять по трудомістких галузях, як-от текстильна та ювелірна промисловість. Ключові експортні товари, такі як електроніка та фармацевтика, звільнені від них, що поки дозволяє Apple зберегти масштабні інвестиції в нові заводи в Індії.