"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
США частково дозволили імпорт певних діамантів з Росії
23:51 27.08.2025
Міністерство фінансів США оприлюднило Загальну ліцензію № 104A, яка дозволяє операції, пов'язані з імпортом певних категорій діамантів, заборонених указом президента США № 14068.
Згідно з документом, ліцензія дозволяє імпорт та ввезення в Сполучені Штати діамантів, включно з імпортом до зон вільної торгівлі, за умови, що діаманти фізично перебували за межами РФ до моменту ввезення та не були експортовані чи реекспортовані з Росії з відповідних дат: з 1 березня 2024 року - для неіндустріальних діамантів вагою 1,0 карата або більше; з 1 вересня 2024 року - для неіндустріальних діамантів вагою 0,5 карата або більше.
"Імпорт і ввезення в США неіндустріальних діамантів російського походження залишаються забороненими відповідно до пункту 1(a)(i)(A) указу президента E.O. 14068", - зазначено у документі.
У міністерстві фінансів уточнили, що ліцензія не поширюється на інші заборонені операції за Регламентом санкцій щодо Росії (31 CFR частина 587), включно з операціями з особами, які заблоковані, якщо це не дозволено окремо.
