Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США частково дозволили імпорт певних діамантів з Росії

 

Міністерство фінансів США оприлюднило Загальну ліцензію № 104A, яка дозволяє операції, пов'язані з імпортом певних категорій діамантів, заборонених указом президента США № 14068.

Згідно з документом, ліцензія дозволяє імпорт та ввезення в Сполучені Штати діамантів, включно з імпортом до зон вільної торгівлі, за умови, що діаманти фізично перебували за межами РФ до моменту ввезення та не були експортовані чи реекспортовані з Росії з відповідних дат: з 1 березня 2024 року - для неіндустріальних діамантів вагою 1,0 карата або більше; з 1 вересня 2024 року - для неіндустріальних діамантів вагою 0,5 карата або більше.

"Імпорт і ввезення в США неіндустріальних діамантів російського походження залишаються забороненими відповідно до пункту 1(a)(i)(A) указу президента E.O. 14068", - зазначено у документі.

У міністерстві фінансів уточнили, що ліцензія не поширюється на інші заборонені операції за Регламентом санкцій щодо Росії (31 CFR частина 587), включно з операціями з особами, які заблоковані, якщо це не дозволено окремо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0593  0,02 0,05 41,5807  0,02 0,05
EUR 47,8411  0,07 0,14 48,5111  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,01 0,01 41,3600  0,02 0,05
EUR 47,8700  0,31 0,64 47,9000  0,31 0,64

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес