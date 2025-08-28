Фінансові новини
Інспектори МАГАТЕ повернулися до Ірану
23:40 27.08.2025 |
Ядерні інспектори ООН МАГАТЕ повернулися до Ірану вперше з моменту припинення співпраці з ними після атак Ізраїлю на ядерні об'єкти країни.
Про це з посиланням на іранські державні ЗМІ повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повідомив, що Тегеран ще не досяг нової угоди про відновлення повноцінної співпраці з МАГАТЕ, передає парламентське інформаційне агентство ICANA.
У червні іранський парламент ухвалив закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ і передбачив, що будь-які майбутні інспекції потребуватимуть схвалення Вищої ради національної безпеки Тегерана. Ця рада схвалила візит інспекторів, але «жодного проєкту нової форми співпраці з МАГАТЕ не було остаточно узгоджено чи схвалено», заявив Аракчі.
Однак, за його словами, інспектори будуть контролювати заміну палива на іранській атомній електростанції в Бушері.
«Заміна палива в ядерному реакторі Бушер має відбуватися під наглядом інспекторів міжнародної агенції», - сказав він.
Коментарі Аракчі пролунали на наступний день після зустрічі Ірану з Францією, Великою Британією та Німеччиною, на якій сторони намагалися поновити переговори щодо ядерної програми Ірану, яка, на думку західних країн, спрямована на створення ядерної зброї, хоча Іран наполягає, що вона зосереджена на цивільних проєктах.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гросссі підтвердив у вівторок телеканалу Fox News, що «перша група інспекторів МАГАТЕ повернулася до Ірану», але агенція все ще обговорює, як відновити інспекції.
Після атак Ізраїлю в червні по ядерних об'єктах Ірану, влада країни заявила, що об'єкти більше не є безпечними для інспекторів.
Як повідомляв Укрінформ, 25 червня парламент Ірану схвалив законопроєкт про призупинення співпраці з МАГАТЕ.
Пізніше 2 липня з'явилась інформація про те, що президент Ірану Масуд Пезешкіан наказав призупинити співпрацю МАГАТЕ після того, як Ізраїль та США завдали авіаударів по ядерних об'єктах країни.
4 липня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебували в Ірані під час ізраїльських повітряних ударів по ядерних об'єктах ІРІ, залишили країну.
У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
FT: західні партнери пропонують три рівні оборони України після війни
FT: США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими
