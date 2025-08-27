Фінансові новини
Китай вважає «нерозумним» вимагати його участі у переговорах США та Росії з ядерного роззброєння
17:01 27.08.2025 |
Ядерний арсенал Китаю набагато менший за той, яким володіють Сполучені Штати, тому уряд КНР вважає нерозумним і нереалістичним просити сьогодні країну приєднатись до переговорів США та Росії про ядерне роззброєння.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає кореспондент Укрінформу.
"Ядерні потенціали Китаю та Сполучених Штатів знаходяться на зовсім різних рівнях, стратегічне середовище безпеки та ядерна політика двох країн також є абсолютно різними. Тому вимагати від Китаю розпочати тристоронні переговори про ядерне роззброєння зі США й Росією нерозумно та нереалістично", - зазначив Ґо у відповідь на прохання прокоментувати слова президента США Дональда Трампа про обговорення ним питання контролю над ядерними озброєннями з правителем Росії Путіним та прагнення залучити Китай до участі в процесі скорочення ядерної зброї.
За словами дипломата, Китай дотримується політики незастосування ядерної зброї першим та оборонної ядерної стратегії, і не має наміру брати участь у гонці озброєнь із жодною іншою державою.
"Країни з найбільшими ядерними арсеналами повинні сумлінно виконувати свої особливі пріоритетні обов'язки щодо ядерного роззброєння", - зауважив речник зовнішньополітичного відомства.
У понеділок, 25 серпня, перед зустріччю з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном у Білому домі, Трамп заявив, що однією з дуже важливих речей, яку Сполучені Штати намагаються зробити з Китаєм та Росією, це денуклеаризація, і Москва нібито вже готова до її проведення, а Китай приєднається пізніше.
