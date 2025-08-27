Фінансові новини
- 27.08.25
- 21:43
RSS
мапа сайту
Прем'єрка Данії відреагувала на ситуацію з діями людей Трампа у Гренландії
16:38 27.08.2025 |
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала неприйнятними повідомлення про можливу спробу громадян США, які мають тісні зв'язки з президентом США Дональдом Трампом, вплинути на внутрішні процеси в Гренландії.
Заяву очільниці уряду Данії наводить DR, повідомляє "Європейська правда".
Фредеріксен говорила з делегацією Сенату США про ситуацію, що склалася. На зустрічі з американськими законодавцями вона наголосила, що ймовірне що втручання у справи Данії та Гренландії є "неприйнятним".
"Я щойно завершила зустріч з представниками Сенату США...Ми чітко дали зрозуміти, що це неприйнятно. І ми дуже прямо передамо це нашим колегам у США, які могли б легко відкинути це як неправду, якби це не було так", - зазначила данська прем'єрка.
За її словами, цей випадок свідчить про серйозність намірів президента Дональда Трампа захопити Гренландію.
Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен викликав американського дипломата на розмову.
Приводом стали дані про те, що щонайменше троє осіб, близьких до Трампа, здійснювали поїздки до Гренландії та збирали імена місцевих, які могли б підтримати ідею приєднання острова до США.
Їхні дії співрозмовники описують як "інфільтрацію" та "операції впливу", спрямовані на послаблення відносин між Копенгагеном і Нууком.
Як відомо, з моменту свого повернення до Білого дому в січні Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати повинні взяти під свій контроль острів з міркувань національної та міжнародної безпеки.
Ця вимога була категорично відкинута як Гренландією, так і Данією за підтримки інших європейських країн.
