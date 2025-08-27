Експорт російської сирої нафти скоротився через атаки дронів і тарифи Трампа - Bloomberg

Удари українських дронів по російських експортних нафтопроводах та подвоєння тарифів США на товари, що імпортуються з Індії, схоже, вплинули на потік сирої нафти з Москви.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

За даними відстеження танкерів, щотижневі поставки сирої нафти з російських портів за тиждень до 24 серпня скоротилися на 320 тис. барелів на день та впали до чотиритижневого мінімуму у 2,72 мільйона барелів на день. Потоки скоротилися також через зменшення завантаження в балтійському порту Усть-Луга.

Зазначається, що цьому сприяло посилення українських дронових атак на російську нафтову інфраструктуру.

Насосна станція «Унеча», що знаходиться на трубопровідній системі «Дружба» поблизу кордону Росії з Білоруссю, двічі за останні два тижні була мішенню українських безпілотників. Атаки зупинили постачання сирої нафти трубопроводами до Угорщини та Словаччини, а також, схоже, перешкодили відвантаженню з порту Усть-Луга на балтійському узбережжі Росії.

Недавні удари по Волгоградському та Новошахтинському нафтопереробних заводах сприяли скороченню переробки сирої нафти в Росії приблизно на 700 тис. барелів на день.

Повідомляється, що неясно, як довго ця тенденція збережеться, але збільшення вдвічі - до 50% президентом США Дональдом Трампом імпортних тарифів США на товари з Індії, схоже, впливає на зменшення потоку російської нафти до цієї південноазійської країни.

Зазначається, що поставки до Індії за останні два місяці скоротилися більш ніж на 500 тис. барелів на день.

Валова вартість експорту Москви за тиждень до 24 серпня знизилася приблизно на 110 мільйонів доларів, або на 9%, до 1,11 мільярда доларів порівняно з 1,22 мільярда доларів попереднього тижня. Падіння потоків посилювалося дещо нижчими середніми цінами на російську сиру нафту.