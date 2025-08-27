Фінансові новини
Німеччина та Франція вирішать долю програми винищувачів FCAS до кінця року
15:44 27.08.2025 |
Німеччина та Франція домовилися про прийняття рішення щодо майбутнього франко-німецької програми винищувачів FCAS до кінця року.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що домовився з президентом Франції Емманюелем Макроном, що рішення щодо майбутнього франко-німецької програми винищувачів FCAS буде прийняте до кінця 2025 року.
"Це питання не буде обговорюватися на майбутніх урядових консультаціях (у четвер і п'ятницю на півдні Франції. - Ред.)", - сказав Мерц журналістам у Берліні.
Цього ж дня член комітету з питань оборони німецького парламенту Крістоф Шмід заявив, що уряд Німеччини має швидко вирішити, чи продовжувати розробку франко-німецького винищувача FCAS, чи залишити проєкт.
Як відомо, у 2022 році досягли домовленості про початок наступного етапу розробки FCAS - найбільшого в Європі оборонного проєкту з орієнтовною вартістю понад 100 млрд євро.
Як писали раніше, Німеччина категорично проти вимоги про 80% частки робіт французької компанії у проєкті. Конфлікт вийшов у публічну площину минулого місяця на Паризькому авіасалоні, де глава Airbus Defense and Space Міхаель Шоельхорн висловив жаль щодо того, що французька сторона намагається переглянути ретельно розроблені умови співпраці між партнерами з проєкту FCAS.
На тому ж заході генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп'є знову заявив про свої претензії на роль лідера, натякнувши, що французька компанія може діяти самостійно, якщо партнери не дійдуть згоди.
