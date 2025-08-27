Рахункова палата назвала ризики виконання держбюджету

Рахункова палата оприлюднила висновок про результати аналізу виконання Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у першому півріччі.

Про це повідомляється на сайті Рахункової палати України.

За результатами аналізу аудитори засвідчили зростання валового внутрішнього продукту та надходжень держбюджету, говориться у повідомленні.

Водночас за результатами аналізу економічного розвитку аудиторами встановлено ризики подальшої втрати експортних надходжень, збільшення імпорту товарів, а також зростання від'ємного сальдо торговельного балансу та збільшення інфляції через більш швидке підвищення цін виробників порівняно з індексом споживчих цін тощо.

Стійкості та наповненню державного бюджету в проаналізований період сприяла підтримка міжнародних партнерів та фінансових організацій, обсяг якої, порівняно з першим півріччям 2024 року, зріс на 56 % - до 865 млрд гривень.

Водночас 5 млрд євро допомоги недоотримано через порушення термінів чи неповне виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility та Міжнародного валютного фонду, говориться у повідомленні.