Прибуток великих промпідприємств Китаю у січні-липні знизився на 1,7%

Сукупний прибуток великих промислових компаній Китаю у січні-липні 2025 року скоротився на 1,7% порівняно з тим самим періодом минулого року - до 4,02 трлн юанів ($560 млрд), ідеться у звіті Державного статистичного управління (ДСУ).

Великими вважаються промпідприємства з річною виручкою понад 20 млн юанів.

Прибуток провідних державних промпідприємств знизився на 7,5%, приватних - зріс на 1,8%.

Прибутки компаній вугільної промисловості впали на 55,2%, нафтогазової - на 12,6%, хімічної - на 8%, текстильної - на 6,5%. Водночас у компаній агропромислового сектору показник зріс на 14,5%, автомобільної промисловості - на 0,9%, виробників кольорових металів - на 6,9%, комп'ютерів і комунікаційного обладнання - на 6,7%, електрообладнання - на 11,7%.

У липні прибуток великих промпідприємств КНР зменшився на 1,5% р/р після спаду на 4,3% попереднього місяця.

