Снаряди й для України: Rheinmetall запустив фабрику у ФРН

На тлі війни Росії проти України німецький оборонний концерн Rheinmetall запустив у середу, 27 серпня, нову фабрику в Нижній Саксонії. Основна продукція - артилерійські снаряди калібру 155 мм. Передбачається, що значна частина буде відправлена в Україну в рамках підтримки Києва урядом Німеччини та іншими країнами НАТО.

До кінця поточного року планується випустити 25 тисяч снарядів, у 2026 році - 140 тисяч. Ще через рік фабрика запрацює на максимальну потужність - до 350 тисяч, що зробить її найбільшою в Європі, йдеться в пресрелізі компанії. Це в півтора рази більше, ніж спочатку планувалося. Крім артснарядів на новій фабриці будуть випускати ракетні двигуни для реактивної артилерії.

Серед гостей - міністр оборони та генсек НАТО

На церемонію відкриття Rheinmetall запросив високих гостей - з Берліну прибули міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) та віцеканцлер, міністр фінансів Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil), який за кілька днів до цього відвідав Київ. В українській столиці Клінґбайль пообіцяв, що Берлін продовжить підтримувати Україну, щорічно виділяючи на військову продукцію близько восьми мільярдів євро до 2027 року. Крім німецьких міністрів на захід приїхав генсек НАТО Марк Рютте.

Від моменту закладання фабрики Rheinmetall у лютому 2024 року до церемонії відкриття минуло 15 місяців. Rheinmetall називає це "рекордними термінами". Схожу фабрику концерн будує в Україні. Об'єкт у Нижній Саксонії розташований на території найбільшого виробничого майданчика концерну - поруч із містечком Унтерлюс у лісах на північний схід від Ганновера. Загальна площа нового об'єкта дорівнює приблизно п'ятьом футбольним полям, сума інвестицій - близько півмільярда євро. Загалом створено близько 500 робочих місць.

Прибуток Rheinmetall продовжує зростати

Концерн Rheinmetall зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі - один з найбільших в Європі, його традиційна спеціалізація - артилерійські системи та снаряди до них. Разом з іншими німецькими та європейськими компаніями Rheinmetall виробляє танки Leopard 2, гаубиці PzH 2000, а також БТРи, БМП, системи ППО, військові вантажівки. Значну частину цієї продукції Німеччина поставляє в Україну, а ремонтують її, зокрема, в Унтерлюсі. Тут же раніше побудували новий цех з виробництва 35-мм снарядів для зенітних установок Gepard, які використовує Київ для боротьби з безпілотниками, що їх запускає Росія.

Від початку війни РФ проти України Rheinmetall збільшив обсяг артилерійської продукції в десять разів і продовжує його нарощувати. У першому півріччі 2025 року оборот Rheinmetall склав 4,74 мільярда євро, що майже на чверть більше, ніж рік тому.

Як повідомив голова правління концерну Армін Папперґер (Armin Papperger), на найближчі кілька років у Rheinmetall є замовлення на 60 мільярдів євро. У недалекій перспективі топ-менеджер розраховує на зростання цієї суми до 80 мільярдів, у тому числі вже цієї осені за рахунок нових замовлень від федерального уряду Німеччини, який планує збільшити витрати на потреби бундесверу, у тому числі - з урахуванням триваючої військової підтримки України.