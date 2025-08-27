Лутнік: Уряд США обговорює купівлю часток в американських оборонних гігантах

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість придбання часток у великих оборонних компаніях США, зокрема Lockheed Martin, Boeing і Palantir Technologies. Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, пише Reuters.

За його словами, у Білому домі обговорюють, як фінансувати закупівлю боєприпасів і посилювати оборонну промисловість.

"Lockheed Martin отримує 97% свого доходу від уряду США. Вони фактично є його продовженням", - зазначив Лутнік.

На цьому тлі акції Lockheed Martin зросли на 1,6%, Boeing - на 2,8%, а Palantir - на 1,4%.

"Ми продовжуємо наші міцні робочі відносини з президентом Трампом і його адміністрацією, щоб зміцнити нашу національну оборону", - відповіли на це у Lockheed Martin.

Експерти застерігають, що такі кроки можуть призвести до конфлікту інтересів, коли уряд ставитиме фінансові інтереси компаній вище за стратегічні рішення у сфері безпеки.

Раніше адміністрація Трампа вже придбала близько 10% акцій Intel та частки у виробниках рідкісноземельних металів, а також уклала угоди з Nvidia та AMD щодо доходів від продажів у Китаї.