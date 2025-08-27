Авторизация

Лутнік: Уряд США обговорює купівлю часток в американських оборонних гігантах

 

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість придбання часток у великих оборонних компаніях США, зокрема Lockheed Martin, Boeing і Palantir Technologies. Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, пише Reuters.

За його словами, у Білому домі обговорюють, як фінансувати закупівлю боєприпасів і посилювати оборонну промисловість.

"Lockheed Martin отримує 97% свого доходу від уряду США. Вони фактично є його продовженням", - зазначив Лутнік.

На цьому тлі акції Lockheed Martin зросли на 1,6%, Boeing - на 2,8%, а Palantir - на 1,4%.

"Ми продовжуємо наші міцні робочі відносини з президентом Трампом і його адміністрацією, щоб зміцнити нашу національну оборону", - відповіли на це у Lockheed Martin.

Експерти застерігають, що такі кроки можуть призвести до конфлікту інтересів, коли уряд ставитиме фінансові інтереси компаній вище за стратегічні рішення у сфері безпеки.

Раніше адміністрація Трампа вже придбала близько 10% акцій Intel та частки у виробниках рідкісноземельних металів, а також уклала угоди з Nvidia та AMD щодо доходів від продажів у Китаї.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0593  0,02 0,05 41,5807  0,02 0,05
EUR 47,8411  0,07 0,14 48,5111  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,01 0,01 41,3600  0,02 0,05
EUR 47,8700  0,31 0,64 47,9000  0,31 0,64

