Фінансові новини
- |
- 27.08.25
- |
- 21:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лутнік: Уряд США обговорює купівлю часток в американських оборонних гігантах
12:26 27.08.2025 |
Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість придбання часток у великих оборонних компаніях США, зокрема Lockheed Martin, Boeing і Palantir Technologies. Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, пише Reuters.
За його словами, у Білому домі обговорюють, як фінансувати закупівлю боєприпасів і посилювати оборонну промисловість.
"Lockheed Martin отримує 97% свого доходу від уряду США. Вони фактично є його продовженням", - зазначив Лутнік.
На цьому тлі акції Lockheed Martin зросли на 1,6%, Boeing - на 2,8%, а Palantir - на 1,4%.
"Ми продовжуємо наші міцні робочі відносини з президентом Трампом і його адміністрацією, щоб зміцнити нашу національну оборону", - відповіли на це у Lockheed Martin.
Експерти застерігають, що такі кроки можуть призвести до конфлікту інтересів, коли уряд ставитиме фінансові інтереси компаній вище за стратегічні рішення у сфері безпеки.
Раніше адміністрація Трампа вже придбала близько 10% акцій Intel та частки у виробниках рідкісноземельних металів, а також уклала угоди з Nvidia та AMD щодо доходів від продажів у Китаї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
|FT: західні партнери пропонують три рівні оборони України після війни
|FT: США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими
|Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп хоче тюрми для 95-річного Сороса
|Снаряди й для України: Rheinmetall запустив фабрику у ФРН
|Американська Exxon таємно обговорює повернення до Росії, – WSJ
|Китай вважає «нерозумним» вимагати його участі у переговорах США та Росії з ядерного роззброєння
|Прем'єрка Данії відреагувала на ситуацію з діями людей Трампа у Гренландії
|Експорт російської сирої нафти скоротився через атаки дронів і тарифи Трампа - Bloomberg
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
Бізнес
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
|Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин
|Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках