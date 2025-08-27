ЗМІ: у ЄС схиляються до відмови від розділення Молдови та України у переговорах про вступ

Напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумнів щодо розділення Кишинева та Києва під час відкриття першого кластера переговорів про членство у Європейському Союзі.

Про це Politico сказали поінформовані співрозмовники у дипломатичних колах, пише "Європейська правда".

У середу, 27 серпня, Кишинів відвідають канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

Їхній візит відбувається напередодні парламентських виборів у Молдові й очікується, що лідери країн ЄС захочуть дати зрозуміти молдовським виборцям, що майбутнє їхньої країни пов'язане з Євросоюзом.

"Їхня присутність надсилає потужний сигнал - Молдова не самотня. Її європейський шлях є реальним, незворотним і підтримується всіма основними політичними сім'ями в ЄС", - сказав Зігфрід Мурешан, румунський депутат Європарламенту і голова делегації Європарламенту в цій країні.

Однак точний час, коли Молдова приєднається до ЄС і відкриє переговорний кластер - залишається суперечливим. Раніше влітку посадовці та дипломати ЄС повідомили агентству, що Євросоюз розглядає можливість прискорення процесу вступу Молдови шляхом відкриття переговорного кластера до виборів, щоб стимулювати проєвропейський табір.

"Зрозуміло, що деякі люди хочуть запропонувати Молдові переговорний кластер, але робити це через майбутні вибори було б недалекоглядно і, зрештою, контрпродуктивно. Інші країни спостерігають за цим", - сказав один із посадовців.

Французький посадовець заявив, що у контексті того, що переживає Україна, "кандидатури України та Молдови мають свої переваги".

"Рішення в Брюсселі мають ухвалюватися одностайно, і ми маємо діяти в рамках цих принципів", - наголосив він.

За його словами, рішення будуть ухвалені в "найближчі дні або тижні". Двоє дипломатів також висловили надію, що в найближчі місяці вдасться вийти з глухого кута щодо вступу України, з огляду на тиск на Будапешт.

Зазначимо, таку позицію вдалося скоригувати під тиском українських дипломатів та багатьох союзників країни, які категорично виступають проти такого кроку. Зокрема лише напередодні, 26 серпня, міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель заявив, що країни Бенілюксу вірять: Молдова та Україна мають спільне майбутнє у ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка з питань розширення Марта Кос 26 серпня провела відеозустріч з віцепрем'єром України з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою про вступ України до ЄС та необхідні для цього реформи.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою - без здійснення такого кроку щодо України.

Віцепрем'єр раніше заявляв, що ідея розділення України та Молдови в процесі вступу до Європейського Союзу зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна Україні, Молдові і самому ЄС.