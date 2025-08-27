Фінансові новини
- |
- 27.08.25
- |
- 21:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: у ЄС схиляються до відмови від розділення Молдови та України у переговорах про вступ
11:59 27.08.2025 |
Напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумнів щодо розділення Кишинева та Києва під час відкриття першого кластера переговорів про членство у Європейському Союзі.
Про це Politico сказали поінформовані співрозмовники у дипломатичних колах, пише "Європейська правда".
У середу, 27 серпня, Кишинів відвідають канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та польський прем'єр-міністр Дональд Туск.
Їхній візит відбувається напередодні парламентських виборів у Молдові й очікується, що лідери країн ЄС захочуть дати зрозуміти молдовським виборцям, що майбутнє їхньої країни пов'язане з Євросоюзом.
"Їхня присутність надсилає потужний сигнал - Молдова не самотня. Її європейський шлях є реальним, незворотним і підтримується всіма основними політичними сім'ями в ЄС", - сказав Зігфрід Мурешан, румунський депутат Європарламенту і голова делегації Європарламенту в цій країні.
Однак точний час, коли Молдова приєднається до ЄС і відкриє переговорний кластер - залишається суперечливим. Раніше влітку посадовці та дипломати ЄС повідомили агентству, що Євросоюз розглядає можливість прискорення процесу вступу Молдови шляхом відкриття переговорного кластера до виборів, щоб стимулювати проєвропейський табір.
"Зрозуміло, що деякі люди хочуть запропонувати Молдові переговорний кластер, але робити це через майбутні вибори було б недалекоглядно і, зрештою, контрпродуктивно. Інші країни спостерігають за цим", - сказав один із посадовців.
Французький посадовець заявив, що у контексті того, що переживає Україна, "кандидатури України та Молдови мають свої переваги".
"Рішення в Брюсселі мають ухвалюватися одностайно, і ми маємо діяти в рамках цих принципів", - наголосив він.
За його словами, рішення будуть ухвалені в "найближчі дні або тижні". Двоє дипломатів також висловили надію, що в найближчі місяці вдасться вийти з глухого кута щодо вступу України, з огляду на тиск на Будапешт.
Зазначимо, таку позицію вдалося скоригувати під тиском українських дипломатів та багатьох союзників країни, які категорично виступають проти такого кроку. Зокрема лише напередодні, 26 серпня, міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель заявив, що країни Бенілюксу вірять: Молдова та Україна мають спільне майбутнє у ЄС.
Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка з питань розширення Марта Кос 26 серпня провела відеозустріч з віцепрем'єром України з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою про вступ України до ЄС та необхідні для цього реформи.
ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою - без здійснення такого кроку щодо України.
Віцепрем'єр раніше заявляв, що ідея розділення України та Молдови в процесі вступу до Європейського Союзу зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна Україні, Молдові і самому ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
|FT: західні партнери пропонують три рівні оборони України після війни
|FT: США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими
|Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп хоче тюрми для 95-річного Сороса
|Снаряди й для України: Rheinmetall запустив фабрику у ФРН
|Американська Exxon таємно обговорює повернення до Росії, – WSJ
|Китай вважає «нерозумним» вимагати його участі у переговорах США та Росії з ядерного роззброєння
|Прем'єрка Данії відреагувала на ситуацію з діями людей Трампа у Гренландії
|Експорт російської сирої нафти скоротився через атаки дронів і тарифи Трампа - Bloomberg
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
Бізнес
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
|Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин
|Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках