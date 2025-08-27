Фінансові новини
Нові 50% мита на імпорт товарів з Індії до США набули чинності
11:57 27.08.2025 |
Президент Дональд Трамп ввів жорстке 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків з Нью-Делі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нові мита, найвищі в Азії, набули чинності, подвоївши існуюче 25% мито на індійський експорт.
Збори торкнуться понад 55% товарів, що поставляються до США - найбільшого ринку Індії - і зашкодять трудомістким галузям, таким як текстильна промисловість і ювелірне виробництво.
Ключові експортні товари, такі як електроніка та фармацевтичні препарати, звільнені від мита, що на даний момент позбавляє Apple Inc. від необхідності вкладати значні кошти в будівництво нового заводу в Індії.
Непомірно високі мита загрожують конкурентоспроможності індійського експорту порівняно з такими конкурентами, як Китай і В'єтнам.
Цей крок означає різке погіршення відносин між двома країнами і повний розворот у стратегії Вашингтона, яка протягом багатьох років полягала в залученні Індії як противаги Китаю.
Трамп розкритикував Індію за купівлю російської нафти, яка, за його словами, фінансує війну правителя Владіміра Путіна в Україні. Нью-Делі захищає свої відносини з Росією і називає дії США "несправедливими, невиправданими і необґрунтованими".
"Це матиме дуже великий вплив на індійських експортерів, оскільки 50-відсоткові мита є неприйнятними для клієнтів", - сказав керуючий директор Farida Shoes Pvt. Ltd., 60 % бізнесу якої залежить від США Ісрар Ахмед.
Індія була однією з перших країн, яка розпочала торгові переговори з адміністрацією Трампа, але її власні високі тарифи та протекціоністська політика в таких секторах, як сільське господарство та молочна промисловість, розчарували американських переговірників.
