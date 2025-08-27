Проблемні борги росіян за рік зросли в півтора раза

Проблемні роздрібні кредити російських банків за підсумками липня цього року сягнули 2,2 трлн руб., або 6% портфеля кредитів населенню. Роком раніше вони були майже півтора раза менше: 1,5 трлн руб., або 4,1% портфеля.

Про це свідчать дані Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

"Виходять на прострочення незабезпечені споживчі кредити, видані наприкінці 2023 - на початку 2024 років за високими ставками, зокрема й новим позичальникам без кредитної історії. Крім того, поступово визрівають старі іпотечні кредити, видані в другому півріччі 2023 - першому півріччі 2024 року на тлі ажіотажного попиту на масову "Пільгову іпотеку", - пояснили в ЦБ Росії.

Понад чверть росіян (27%) мають три і більше кредитних продуктів, за якими потрібно робити виплати. Лише 30% громадян, які мають кредити та позики, впевнені, що легко впораються з їхнім обслуговуванням, 43% доведеться докласти для цього "невеликі зусилля", а 22% визнають, що погасять борги з великими складнощами.

Погашувати борги росіянам стало складніше, зокрема, через заходи Центробанку РФ щодо обмеження боргового навантаження населення. Він поступово посилював умови роздрібного кредитування, зокрема обмежив частку кредитів, які можна видавати людям із високим борговим навантаженням. Це позбавило багатьох можливості перекредитуватися. Попит населення на реструктуризацію роздрібних кредитів у 2024 році почав швидко зростати, але навіть після неї багато хто все одно не в змозі відновити платежі.

Кредити, взяті раніше, псуються, а нових видається мало через високі ставки та обмеження Центробанку РФ, це збільшує частку поганих боргів.

Раніше повідомлялося, що росіяни перед початком нового навчального року взяли рекордну кількість мікропозик на підготовку дітей до школи.

Перед тим повідомлялося, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.