Данія викликала дипломата США через викриття діяльності людей Трампа в Гренландії

Американці, які мають тісні зв'язки з президентом США Дональдом Трампом, намагалися впливати на внутрішні процеси в Гренландії - міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен викликав американського дипломата на розмову.

Про це повідомляє данський мовник DR із посиланням на вісім співрозмовників у владі Данії, Гренландії та США, передає "Європейська правда".

За інформацією видання, щонайменше троє осіб, близьких до Трампа, здійснювали поїздки до Гренландії та збирали імена місцевих, які могли б підтримати ідею приєднання острова до США.

Їхні дії співрозмовники описують як "інфільтрацію" та "операції впливу", спрямовані на послаблення відносин між Копенгагеном і Нууком.

"Ми всі стурбовані цим. Звичайно, що стурбовані", - сказав один зі співрозмовників.

Зазначається, що один з американців, якого неодноразово бачили на публіці з Трампом, під час візиту до Нуука збирав дані як про прихильників США, так і про противників політики президента США.

Співрозмовники стверджують, що цього американця нещодавно призначили на посаду, яка може "надати йому вплив на політику безпеки США".

За словами співрозмовників, він також цікавився історіями, які могли б скомпрометувати Данію в американських ЗМІ.

Один зі співрозмовників зазначив, що деякі американські заходи в Гренландії протягом літа проводилися на нижчому рівні, але це не обов'язково є позитивним явищем.

Двоє інших пов'язаних з Трампом осіб, за даними співрозмовників, регулярно контактували з політиками та бізнесменами у Гренландії. Данська служба безпеки та розвідки (PET) підтвердила, що острів є об'єктом різних кампаній впливу, метою яких є створення розбрату у відносинах між Гренландією та Данією.

Влада Данії заявила, що посилить присутність спецслужб у регіоні, щоб протидіяти подібним операціям.

Після того як ця інформація з'явилася у данських ЗМІ, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен викликав американського дипломата на розмову.

За словами міністра, слід очікувати спроб іноземних держав вплинути на майбутнє королівства Данії.

"Будь-яка спроба втрутитися у внутрішні справи Королівства, звичайно, буде неприйнятною. У зв'язку з цим я попросив Міністерство закордонних справ запросити американського повіреного у справах на зустріч в Asiatisk Plads", - заявив глава МЗС країни.

Расмуссен підкреслив, що між урядами та владою Данії та Гренландії існує "тісна та довірлива співпраця".

Зазначимо, з моменту свого повернення до Білого дому в січні Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати повинні взяти під свій контроль острів з міркувань національної та міжнародної безпеки.

Ця вимога була категорично відкинута як Гренландією, так і Данією за підтримки інших європейських країн.